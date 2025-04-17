Виктор Цой стал главным героем нового клипа группы «Кино»

Культовая группа поделилась новым клипом на песню «Звезда». Известная композиция прозвучала в новой аранжировке, которую сделали Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров и при участии барабанщика Олега Шунцова и гитариста Дмитрия Кежватова.

«Это настоящее произведение искусства, это просто круто. В нем есть и юмор, и грусть, и экшн, и красота. Можно много всего пережить пока смотришь, так не всегда бывает даже с полным метром, что уж говорить про клипы. Но у режиссера Павла Погудина получилось», — рассказывает продюсер группы Александр Цой.