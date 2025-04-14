Летний сезон фортепианного фестиваля Pianissimo впервые пройдет в Петергофе

Рассказываем о фестивале, который вновь пройдет в Государственном Эрмитаже, московском доме культуры «ГЭС-2» и концертном Пакгаузе в Нижнем Новгороде. Этим летом он расширит географию — молодые пианисты также выступят в Большом петергофском дворце и в филиале Третьяковской галереи в Калининграде. Рассказываем подробности программы.
Сольные концерты пианистов из России, Великобритании, Германии, Бразилии, Турции, Китая и Южной Кореи пройдут с 29 июня по 16 августа 2025 года. Откроют летний сезон Pianissimo именитые резиденты фестиваля — Константин Емельянов и Джордж Хорлинио. Завершит программу пианист Дмитрий Шишкин.
Программа в Большом итальянском Просвете Нового Эрмитажа:
- 30 июня, 19:00 — Джордж Харлионо исполнит Чакону ре минор Иоганна Баха и Ферруччо Бузони, Сонату Nº 14 Людвига ван Бетховена, Балладу Nº 1 и Nº 2 Федерика Шопена, а также Сюиту из балета «Жар-птица» Игоря Стравинского.
- 7 июля, 19:00 — Кирилл Роговой выступит с Сонатой Nº 31 Людвига ван Бетховена, «Годами странствий. Годом вторым: Венеция и Неаполь» Ференца Листа и Симфоническими этюдами Роберта Шумана.
- 14 июля, 19:00 — Рон Максим Хуанг исполнит Сонату Nº 3 Иоганнеса Брамса, «Пляску смерти» Ференца Листа, Цикл «Зимний путь» Листа и Франца Шуберта, Симфонию Nº 3 «Героическую» Бетховена и Листа, «Серебряные облака, преследующие луну» Вана Цзяньчжуна, «Аврил в Париже» Шарля Трене и Алексиса Вайсенберга и «Венский вечер» Альфреда Грюнфельда.
- 21 июля, 19:00 — Давид Хачатрян выступит с Сонатой Nº 23 «Аппассионата» Бетховена, Сонатой си минор и «Мефисто-вальс» Nº 1 Листа, и Тремя мазурками Шопена.
- 28 июля, 19:00 — Тео Сикейра де Проэнса Синг сыграет Трехголосную инвенцию Nº 5 Баха, Сонату Nº 3 Бетховена, Балладу Nº 1 Шопена, «Бергамасскую сюиту» Карла Дебюсси и Бразильский цикл Эйтора Вилла-Лобоса.
- 4 августа, 19:00 — Чжинву Бэ исполнит 18 пьес для фортепиано, Nº 1 «Экспромт», Nº 4 «Характерный танец», Nº 5 «Раздумье», Nº 11 «Вальс-безделушка», Nº 15 «В манере Шопена», Nº 17 «Далекое прошлое Петра Чайковского, Сонату для фортепиано Nº 7 Сергея Прокофьева, Сонату для фортепиано No. 1 Сергея Рахманинова.
- 11 августа, 19:00 — Александр Доронин выступит с сонатой фа мажор, сонатой соль минор, сонатой до минор, сонатой до минор, сонатой фа мажор Доменико Скарлатти, «Бергамасской сюитой» Карла Дебюсси, Сонатой Nº 1 Рахманинова.
- 14 августа, 20:00 — Дмитрий Шишкин.
Концерты в Танцевальном зале летней парадной Большого петергофского дворца:
- 29 июня, 19:00 — Константин Емельянов исполнит три пьесы для фортепиано Шуберта, 10 пьес из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева, Сонату Nº 1 Карла Вайна.
- 6 июля, 19:00 — Николай Кузнецов сыграет Арию из оркестровой сюиты Nº 3 и Прелюдию си минор Баха, Адажио соль минор Томасо Альбинони, Ноктюрн Nº 3 «Грезы любви» Листа, Вальс до-диез и Фантазию-экспромт до-диез минор Шопена, Сонату Nº 14 Бетховена, сюиту Nº 1 «Пер Гюнт» Эдварда Грига.
- 13 июля, 19:00 — Фарук Калайджи исполнит «Серенаду», «Гретхен за прялкой», «Лесной царь» Шуберта и Листа, фортепианную транскрипцию сцены «Смерть Изольды» из оперы «Тристан и Изольда» Вагнера и Листа, Новелетту Nº 8 Роберта Шумана, Сонату си минор Листа.
- 20 июля, 19:00 — Филипп Рубенко выступит с Сонатой Nº 2 Александра Скрябина, Evocación из сюиты «Иберия» 1-я тетрадь Исаака Альбениса, Сказкой Nº 1, «Четырьмя сказками для фортепиано», «Шестью сказками для фортепиано» Николая Метнера, Тремя аргентинскими танцами Альберто Хинастера, Этюдами-картинами, Прелюдией Nº 6, «Восточным эскизом» и Сонатой Nº 2 Рахманинова.
- 27 июля, 19:00 — Константин Франтц.
- 3 августа, 19:00 — Федор Орлов исполнит «Ночного Гаспара» Мориса Равеля, Сонату Nº 2 Сергея Рахманинова, Большую сонату соль мажор Чайковского.
- 10 августа, 19:00 — Цзыюй Шао сыграет Прелюдию Сезара Франка, Сонату Nº 7 Прокофьева, Первый этюд и Этюд Nº 12 Скрябина, Сонату Nº 1 Рахманинова.
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