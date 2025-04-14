Летний сезон фортепианного фестиваля Pianissimo впервые пройдет в Петергофе

Рассказываем о фестивале, который вновь пройдет в Государственном Эрмитаже, московском доме культуры «ГЭС-2» и концертном Пакгаузе в Нижнем Новгороде. Этим летом он расширит географию — молодые пианисты также выступят в Большом петергофском дворце и в филиале Третьяковской галереи в Калининграде. Рассказываем подробности программы.