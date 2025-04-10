МС Сенечка, Therr Maitz и супергруппа «Султан» от дагестанского фанк-бенда «нееет, ты что»: «Планета К-30» объявила первую волну артистов

В основной день фестиваля, 28 июня, развернется двухчастная программа (день и ночь!), которая соберет более 30 топовых артистов (все с пометкой лайв!). В числе хедлайнеров — поп-рок и диско-фанк коллектив Therr Maitz во главе с Антоном Беляевым, фанк-дуо Lovanda с премьерой музыкальной постановки Saga Show, главными героями которой станут андеграунд-рэперы Недры и МС Сенечка, Директор Всего и SP4K (с новыми альбомами!). Это не все премьеры: впервые в Петербурге состоится большое шоу проекта «Султан» — супергруппы из участников дагестанского фанк-феномена «нееет, ты что», битмейкера-эмси Kotzi Brown и большого джазового бенда.

Локация и весь лайн-ап фестиваля будут объявлены позднее.