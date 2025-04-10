МС Сенечка, Therr Maitz и супергруппа «Султан» от дагестанского фанк-бенда «нееет, ты что»: «Планета К-30» объявила первую волну артистов

Команда промоутеров, музыкантов и диджеев Roots United, создавшая главный петербургский фест Present Perfect Festival и культовый контейнерный танц-двор в гавани Васильевского острова, возвращается с четырехдневным шоукейсом. Рассказываем о лайн-апе главного дня фестиваля.
Трейдмарки «громкие лайвы, неожиданные кроссоверы и беззаботный вайб летнего города»: все это и даже больше станет реальностью в последний уикенд июня — с 26 по 29 число. В этом году Петербург захлестнет волной «Home Made Magic»!
В основной день фестиваля, 28 июня, развернется двухчастная программа (день и ночь!), которая соберет более 30 топовых артистов (все с пометкой лайв!). В числе хедлайнеров — поп-рок и диско-фанк коллектив Therr Maitz во главе с Антоном Беляевым, фанк-дуо Lovanda с премьерой музыкальной постановки Saga Show, главными героями которой станут андеграунд-рэперы Недры и МС Сенечка, Директор Всего и SP4K (с новыми альбомами!). Это не все премьеры: впервые в Петербурге состоится большое шоу проекта «Султан» — супергруппы из участников дагестанского фанк-феномена «нееет, ты что», битмейкера-эмси Kotzi Brown и большого джазового бенда.
Локация и весь лайн-ап фестиваля будут объявлены позднее.
В 2020 году команда Roots United, создавшая Present Perfect Festival, возвела контейнерный двор «K-30» в гавани Васильевского острова и спасла первое пандемийное лето: танцпол с мини-вечеринками и концертами на свежем воздухе, уличные кафе, виниловая лавка и пинг-понг заменили петербуржцам душные клубы и вернули ощущение близости к людям.
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