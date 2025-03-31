Майли Сайрус, Jack Harlow и кавер Zoloto на «Кабриолет» Успенской: что послушать на этой неделе

Lucy Dacus — «Forever Is a Feeling» (альбом)

«Forever Is a Feeling» — первый альбом фолк-рок певицы Люси Дакус со времен выхода в 2023-м пластинки-триумфатора «Грэмми» «The Record» супергруппы «Boygenius», которую она основала вместе с Жюльен Бейкер и Фиби Бриджерс.

Получив главную музыкальную премию мира, Дакус «уперлась в стеклянный потолок», не зная, к чему стремиться дальше. «Forever Is a Feeling» пытается ответить на этот вопрос, а еще — ярко говорит о чувствах, уязвимости, страсти и влюбленности.