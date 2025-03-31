Майли Сайрус, Jack Harlow и кавер Zoloto на «Кабриолет» Успенской: что послушать на этой неделе

Весточка с грядущей пластинки Майли Сайрус, яркий разговор Люси Дакус о чувствах, третий студийный альбом инди-рок-квинтета Great Grandpa, дуэт Джека Харлоу и Doja Cat, а еще — пронзительные синглы петербуржцев «ГАФТ», столичных романтиков Beautiful Boys и Рушаны. Рассказываем об этих и других свежих музыкальных релизах, чтобы войти в новую рабочую неделю под мелодии и ритмы!
Lucy Dacus — «Forever Is a Feeling» (альбом)
«Forever Is a Feeling» — первый альбом фолк-рок певицы Люси Дакус со времен выхода в 2023-м пластинки-триумфатора «Грэмми» «The Record» супергруппы «Boygenius», которую она основала вместе с Жюльен Бейкер и Фиби Бриджерс.
Получив главную музыкальную премию мира, Дакус «уперлась в стеклянный потолок», не зная, к чему стремиться дальше. «Forever Is a Feeling» пытается ответить на этот вопрос, а еще — ярко говорит о чувствах, уязвимости, страсти и влюбленности.
Miley Cyrus — «Prelude» (сингл)
30 мая Майли Сайрус выпустит новый альбом «Something Beautiful», и сингл «Prelude» — его первая весточка. Свою следующую после «Endless Summer Vacation» (2023) пластинку певица сравнивает с «The Wall» Pink Floyd, «но с лучшим гардеробом, более гламурным и наполненным поп-культурой».
Great Grandpa — «Patience, Moonbeam» (альбом)
Третий студийный альбом сиэтлского инди-рок-квинтета Great Grandpa выходит спустя шесть лет после предшественника «Four of Arrows». На этот раз музыканты отказались от продюсирования и делали все сами, записывая демо за демо. Так у группы появилась возможность экспериментировать: от тяжелого к нежному, от игривого к весомому. 11 песен на «Patience, Moonbeam» транслируют все боли и удовольствия, которые можно получить от жизни.
Zoloto и Therr Maitz — «Кабриолет» (сингл)
Это то, что будет в нашем плейлисте как минимум до осени! Кавер Zoloto и Therr Maitz на песню Любови Успенской — результат коллаборации музыкантов для YAM Session-2024. Но любовь к нетленке зародилась у Владимира Золотухина задолго до этого: «"Кабриолет" так или иначе фигурировал на протяжении моей жизни, так как это одна из любимых песен моей мамы, и иногда на домашних посиделках, когда появлялся инструмент, я исполнял этот трек в кругу родных».
Jack Harlow & Doja Cat — «Just Us» (сингл)
Джек Харлоу продолжает прогревать выход своего следующего альбома новым синглом «Just Us», записанным вместе с Doja Cat. В клипе на песню появляются музыканты Джон Мейер, DJ Drama, PinkPantheress и Малколм Тодд, а также актеры Николас Браун и Мэтт Деймон, с которым Харлоу снялся в криминальной комедии «Зачинщики» Дага Лаймана.
«ГАФТ» — «Я всех любил» (сингл)
Вдохновленный визуальными новеллами Massive Attack клип «ГАФТ» на песню «Я всех любил», вошедшую в недавний мини-альбом «Давай смотреть на облака». Это дебютная режиссерская работа актрисы Театра имени Комиссаржевской Екатерины Кармановой — о девочке, которая с детства мечтала танцевать, но ее фантазия обернулась трагедией.
Рушана — «Углами» (сингл)
«Углами» — первый сингл со второго альбома инди-певицы и финалистки «Голоса». Это личное переживание Рушаны, которое перерастает в универсальную историю: о боли, бессилии и поиске утешения.
Главный посыл песни — «жизнь, несмотря на всю ее циничность, продолжается, и мы можем либо остаться в прошлом, либо идти вперед, даже если это кажется невозможным».
Beautiful Boys и Лолита — «Сломанная игрушка» (сингл)
Группа Ивана Подгороднева, которая подружила эстетику советской эстрады с современным городским романтизмом, готовится выпустить новый альбом. Релиз пластинки «Мы не изменимся никогда» запланирован на 3 апреля. Их совместный сингл с Лолитой «Сломанная игрушка», который войдет в лонгплей, — разговор двух людей сквозь призму времени: о сложных взаимоотношениях, непонимании, любви и расставании, которое неизбежно.
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