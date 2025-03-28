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Премьера на Собака.ru: слушаем кавер Zoloto и Therr Maitz на песню «Кабриолет» Успенской

Это то, что будет в нашем плейлисте как минимум до осени! По нашей просьбе музыкант (и герой первой в истории звуковой обложки Собака.ru!) Владимир Золотухин рассказал о том, как проходила работа над новой интерпретации нетленки. И почему выбор пал именно на «Кабриолет» (спойлер: говорим спасибо его маме!).

Владимир Золотухин
Фото: Александр Калинин для Собака.ru
Владимир Золотухин
Владимир Золотухин aka Zoloto

Про трек «Кабриолет» — специально для Собака.ru:

«Кабриолет» так или иначе фигурировал на протяжении моей жизни, так как это одна из любимых песен моей мамы, и иногда на домашних посиделках, когда появлялся инструмент, я исполнял этот трек в кругу родных. Классно, что в результате нашего взаимодействия с Therr Maitz для YAM Session 2024 этот трек появился и в моем исполнении.

Владимир Золотухин aka Zoloto

Про музыкальное наследие — специально для Собака.ru:

Я люблю делать отсылки к музыке из прошлого. Это не всегда кавер-версии, хотя можно встретить переработки старых треков в моем исполнении. Я считаю, что это одна длинная переплетающаяся музыкальная история, и я как музыкант понимаю тот фундамент, на котором основывается современная музыка, и всегда делаю отсылки к произведениям, песням и всякого рода творческим событиям прошлого. Люблю я это дело, ребята.

Изображение предоставлено пресс-службой Яндекса. Автор фото: Антон Быстров

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Изображение предоставлено пресс-службой Яндекса. Автор фото: Антон Быстров
Владимир Золотухин aka Zoloto

Про работу с Антоном Беляевым — специально для Собака.ru:

Наше первое творческое взаимодействие с Антоном Беляевым произошло почти 10 лет назад в рамках проекта «Главная сцена», и вот мы снова встретились и смогли переработать трек «Кабриолет». Взаимодействие было классным, легким: профессиональная команда, классная студия, клевые музыканты. Мы довольно быстро достигли того результата, которого хотели и сразу же смогли это воплотить в концертную версию, поэтому этой работой и нашим творческим взаимодействием я очень доволен. Спасибо Антону, его команде и Яндекс Музыке за этот опыт и полученное удовольствие.

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Владимир Золотухин

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