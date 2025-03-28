Владимир Золотухин aka Zoloto

Про работу с Антоном Беляевым — специально для Собака.ru:

Наше первое творческое взаимодействие с Антоном Беляевым произошло почти 10 лет назад в рамках проекта «Главная сцена», и вот мы снова встретились и смогли переработать трек «Кабриолет». Взаимодействие было классным, легким: профессиональная команда, классная студия, клевые музыканты. Мы довольно быстро достигли того результата, которого хотели и сразу же смогли это воплотить в концертную версию, поэтому этой работой и нашим творческим взаимодействием я очень доволен. Спасибо Антону, его команде и Яндекс Музыке за этот опыт и полученное удовольствие.