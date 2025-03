Про реюнион Oasis снимут фильм — док спродюсирует создатель «Острых козырьков» Стивен Найт

Oasis подтвердили, что в рамках предстоящего реюнион-тура по Великобритании и Ирландии будет снят документальный фильм, несмотря на то, что ранее в этом году Лиам Галлахер опроверг слухи о его разработке: «Мы его не снимаем. Я все равно в нем не появлюсь — я выступаю на концертах, о группе уже сказано достаточно, пора зажигать, а не болтать и ссориться.»

У Oasis Live ‘25 пока нет ни даты релиза, ни официального названия, ни подробностей о формате продакшена. На сегодня известен лишь продюсер проекта — создатель «Острых козырьков» Стивен Найт и режиссеры Уилл Лавлэйс и Дилан Саузерн. В числе продюсеров также Сэм Бриджер и Гай Хили, а исполнительными продюсерами выступили Мариса Клиффорд и Кейт Шепард («Beastie Boys Story», «Gangs Of London», «20000 Days On Earth» и «Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now»).

Напомним, британская рок-группа Oasis объявила о воссоединении спустя 15 лет в августе прошлого года. Коллектив появился в 1991 году и за почти два десятилетия музыкальной карьеры выпустил семь студийных альбомов, став одним из самых коммерчески успешных проектов прошлого века. Вместе с Blur, Suede и Pulp входят в «большую четверку» брит-попа. Группа распалась 15 лет назад в результате очередной ссоры между братьями Галлахер на французском фестивале Rock en Seine, где им пришлось отменять выступление. С тех пор оба участника не поддерживали контакт.