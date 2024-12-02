«Деревянные киты», «Золотые зубы» и «Кино»: фестиваль Stereoleto-2025 объявил первую волну участников

Музыкальный фестиваль Stereoleto пройдет с 13 и 14 июня в Петербурге в 24-й раз. В числе первых артистов, которых успели анонсировать сегодня, культовая группа «Кино», русский народный драм'н'бэйс от «Нейромонаха Феофана», барнаульская бард-рок группа «Комната Культуры», электронный нео-фолк Settlers, постпанковские дединсайды Chernaya Rechka, ансамбль «Бюро», инди-соул исполнитель Yerkatt, сентиментальные арт-поп «Деревянные киты», тольяттинское трио аутсайдер анти-рэпа «Золотые зубы» и фанк-рок-рэп-джаз группа «другдиджея».

Всего на фестивале за два дня выступят более 40 артистов на четырех сценах, две из которых на открытом воздухе и две — во внутреннем пространстве.

«Для меня важен каждый артист, выступающий на фестивале. Вне зависимости от его звездности и популярности. Самое главное для меня — творческая индивидуальность, та самая «искра» и талант, который мы стараемся разглядеть даже в только что заявивших о себе артистах или коллективах, приглашая их выступить на нашем фестивале. Что касается стилей, они могут быть любыми — от средиземноморского грува до постиндастриала. Не может быть только откровенно скучной и неинтересной музыки», — отметил основатель и идеолог Stereoleto Илья Бортнюк.

Фестиваль Stereoleto пройдет 13 и 14 июня 2025 года в «Севкабель Порту». Подробности можно найти здесь.

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