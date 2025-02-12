Мариинский театр объявляет месяц Верди! Прозвучат культовые «Набукко» и «Дон Карлос»

Старт «Фестивалю Верди в Мариинском» дала премьера «Аиды» в режиссуре Джанкарло дель Монако. В спектакле приняли участие 140 артистов хора, а в финале второго акта на сцене появились 300 человек и настоящий питон (!).

18 февраля в Концертном зале в полусценическом исполнении прозвучит опера «Фальстаф». В ведущих партиях на сцену выйдут Магеррам Гусейнов, Айгуль Хисматуллина, Татьяна Сержан, Екатерина Крапивина, Дарья Терещенко, Клим Тихонов и Ярослав Петряник.

19 февраля на сцене Мариинского-2 прозвучит опера «Набукко» — премьеру 2023 года в постановке режиссера Анны Шишкиной. Сюжет основан на библейской истории о жестоком вавилонском царе Навуходоносоре, вставшем на путь истины, пройдя через триумф, предательство и безумие.

20 февраля можно услышать «Бал-маскарад» Андрея Кончаловского — вторую постановку режиссера на сцене Мариинского театра после нашумевшей «Войны и мир». Оригинальная версия либретто оперы авторства Антонио Соммы по пьесе Эжена Скриба «Густав III Шведский» была вдохновлена реальными событиями – убийством короля Густава III Швеции, которое произошло во время маскарадного бала. Место действия и имена персонажей, однако, пришлось изменить из-за протеста цензоров.

25 февраля в камерном зале Щедрина пройдет лекция музыковеда Марины Земляницыной о творчестве композитора «Музыка и слово: Верди — Шекспир, Гюго, Дюма („Травиата“, „Риголетто“, „Отелло“, „Фальстаф“)».

27 февраля в Концертном зале прозвучит «Сицилийская вечерня» — в полусценическом исполнении ее представят Жанна Домбровская, Александр Михайлов и Магеррам Гусейнов.

28 февраля одним из хайлайтов фестиваля станет «Дон Карлос» в исполнении звездного состава: Екатерины Семенчук и Ильдара Абдразакова. Спектакль поставил Джорджо Барберио Корсетти — модернист, апологет видеоарта, автор хитов драмтеатра по текстам Франца Кафки («Описание одной борьбы», «Америка», «Замок» и «Процесс»).

12+