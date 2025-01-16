Итальянский режиссер Джанкарло дель Монако представит новое прочтение оперы Верди «Аида» на сцене Мариинского театра

Опера «Аида» была написана Джузеппе Верди по заказу хедива Исмаила-паша и должна была открывать каирский оперный театр и стать «окном в Европу» для Египта. Задумке не суждено было сбыться — композитору не удалось завершить оперу в назначенный срок, и премьера сочинения с успехом состоялась в Хедивской опере спустя год — в 1871. В России опера была представлена через четыре года на языке оригинала итальянской труппой, а в 1877 году — уже на сцене Мариинского театра русскими певцами под руководством Эдуарда Направника. Одну из ведущих партий, Рамфиса, тогда исполнил Федор Стравинский — отец культового композитора.

В новой редакции итальянского оперного режиссера Джанкарло дель Монако постановку впервые можно увидеть 7 февраля на сцене Мариинского-2, 8 (днем и вечером) и 9 (днем и вечером) февраля, а также 10 и 11 числа.

Ведущую партию Аиды к премьере готовят Мария Баянкина, Жанна Домбровская, Инара Козловская, Татьяна Сержан и Ирина Чурилова. Амнерис воплотят Анна Кикнадзе, Юлия Маточкина, Екатерина Семенчук, Дарья Терещенко, Зинаида Царенко и Ирина Шишкова, а Радамеса — Ахмед Агади, Хачатур Бадалян, Михаил Векуа, Олег Видеман, Дмитрий Демидчик, Саян Исин, Нажмиддин Мавлянов и Ярамир Низамутдинов. Партию Амонасро исполнят Владимир Ванеев, Вячеслав Васильев, Владислав Куприянов, Владислав Сулимский и Павел Янковский, а Рамфиса — Юрий Воробьев, Геворг Григорян, Магеррам Гусейнов, Михаил Колелишвили, Вадим Кравец, Александр Морозов, Евгений Никитин, Глеб Перязев, Михаил Петренко и Олег Сычев. Царя Египта на сцене Мариинского-2 воплотят Илья Банник, Геннадий Беззубенков, Михаил Колелишвили, Мирослав Молчанов, Александр Морозов, Яков Стрижак, Михаил Петренко и Владимир Феляуэр.

Художником по декорациям выступил Антонио Ромеро, а костюмы создала Габриела Салаверри. Над хореографией работал Эмиль Фаски.

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