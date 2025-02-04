The Weeknd, Людовико Эйнауди и ПТВП: что послушать на этой неделе

Новый трек AFÈLIA от Артема SHUMNO, свежий альбом плодовитого нью-йоркского рэпера MIKE, фит КУОКа с самим собой, пластинка-перерождение Эйбела Тесфайе, который отказывается от имени The Weeknd, и новый сингл (и клип!) Леди Гаги, возвращающий нас в эру «Bad Romance» и «Poker Face». Рассказываем об этих и других музыкальных релизах прошедшей недели.
The Weeknd — «Hurry Up Tomorrow» (альбом)
The Weeknd завершает трилогию «After Hours» и «Dawn FM» с «триллеровским» звучанием. Пластинку «Hurry Up Tomorrow» открывает трек «Wake Me Up» в лучших традициях поворотного для Майкла Джексона альбома «Thriller»: фанковый синкопированный ритм и симфонические вставки, будто найденные в архивах Куинси Джонса (конечно, причесанные под 2020-е).
Внутри альбома-перерождения — 22 песни на полтора часа и россыпь звезд всех мастей в качестве гостей (Playboi Carti, Anitta, Лана Дель Рей, Justice, Giorgio Moroder, Future, Florence and the Machine, Travis Scott). А еще — это очень хороший диджей-сет: каждый трек плавно перетекает в следующий, иногда даже с помощью коротких интро-сводок. Смело можно приводить в пример начинающим диск-жокеям!
Lady Gaga — «Abracadabra» (сингл)
Леди Гага готовится выпустить новый альбом — пластинку «Mayhem», о которой пока что мало известно. «Abracadabra» — третий сингл с грядущего релиза после «Disease» и совместной работы с Бруно Марсом «Die With a Smile», получившей «Грэмми»-2025 как «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой».
Fck Stereotypes — «Polichinelle» (мини-альбом)
Петербургский дуэт Гамлета Мовсисяна и Андрея Севастьяника экспериментирует с синтезом электронной и живой музыки. Главное правило — «никаких стереотипов и жанров, Fck stereotypes»! Их новый мини-альбом «Polichinelle», вышедший на лейбле System 108, — шаг в сторону более грубых аналоговых синтезаторов и перегруженных гитарных риффов, поддержанный Kito Jempere в открывающем треке «Open Secret».
Герой релиза — Полишинель, который раскрывается в мире звуковых контрастов и эмоциональных переплетений под динамичный танцевальный ритм.
AFÈLIA — «Не исправится» (сингл)
21 февраля вокалистка Cream Soda Алиса Стяжкова выпустит второй сольный альбом под именем AFÈLIA. «3 сессии в неделю» — релиз, который обещает быть глубоким: он расскажет о сложных взаимоотношениях, изменах, разбитом сердце, созависимости, жертвенности и утрате. Первый сингл с него «Не исправится» написан вместе с продюсером Артемом SHUMNO.
«Мы хотели дать немного вайба 2000х и, как мне кажется, у нас это получилось. Песня о созависимости и том, как ты чувствуешь, что пора все заканчивать, но почему-то остаешься, оправдывая поступки человека».
Ludovico Einaudi — «The Summer Portraits» (альбом)
Новый альбом композитора-неоклассика, которого знают далеко за пределами академического сообщества, вдохновлен летним отдыхом на вилле на одном из средиземноморских островов. Там Людовико Эйнауди наткнулся на серию картин, созданных за несколько лет предыдущим жильцом. Это заставило его вспомнить свою собственную историю.
«Я начал думать о своем лете, том времени, когда моя жизнь была строго связана со всеми чувствами, когда дни казались месяцами, а месяцы — годами. Я был свободен с утра до вечера, и каждый день был открытием в жизни, а природа — основной ее частью. Мы сами были природой».
«Последние танки в Париже» — «Холодные стены зимы» (сингл)
Первая и самая частая ассоциация, которая возникала у музыкального сообщества в ответ на новую песню петербуржцев «Последние танки в Париже», — свежая пластинка The Cure «Songs of a Lost World». Хотя самому Лехе Никонову новый релиз британцев не понравился.
Тем не менее, «Холодные стены зимы» — это тонка работа, выверенная на уровне аранжировок и придыханий, которая смело помещается в папку «Музыка для рефлексии и светлой грусти», где давно уже находится их же «Наша ночь».
MIKE — «Showbiz!» (альбом)
26-летний MIKE стал голосом нью-йоркского андеграундного рэп-ренессанса. А еще он очень плодовитый: с момента дебюта в 2017 году рэпер успел выпустить 13 пластинок, включая свежую «Showbiz!».
«Мир MIKE безошибочно узнаваем, наполнен дымом, заумными текстами и битами, которые продолжают помогать формировать новый золотой век Нью-Йорка», — пишут об американце обозреватели Apple Music.
КУОК, Quok — «17/25 ADHD» (альбом)
Да, это фит с самим собой: лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Владимир Сорокин начинает с альбома, который вмещает в себе оба проекта (нет, это не альтер эго!) музыканта. На «17/25 ADHD» Quok отвечает за электронную составляющую, а КУОК добавляет слов. И дружба только крепнет!
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