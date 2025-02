The Weeknd, Людовико Эйнауди и ПТВП: что послушать на этой неделе

The Weeknd — «Hurry Up Tomorrow» (альбом)

The Weeknd завершает трилогию «After Hours» и «Dawn FM» с «триллеровским» звучанием. Пластинку «Hurry Up Tomorrow» открывает трек «Wake Me Up» в лучших традициях поворотного для Майкла Джексона альбома «Thriller»: фанковый синкопированный ритм и симфонические вставки, будто найденные в архивах Куинси Джонса (конечно, причесанные под 2020-е).

Внутри альбома-перерождения — 22 песни на полтора часа и россыпь звезд всех мастей в качестве гостей (Playboi Carti, Anitta, Лана Дель Рей, Justice, Giorgio Moroder, Future, Florence and the Machine, Travis Scott). А еще — это очень хороший диджей-сет: каждый трек плавно перетекает в следующий, иногда даже с помощью коротких интро-сводок. Смело можно приводить в пример начинающим диск-жокеям!