«Космос на потолке», Kedr Livanskiy и Мак Миллер: новая главная музыка недели

Посмертный альбом Мака Миллера, инструментальная музыка Blue Lake (как сон в летнюю ночь!), добротный англоязычный шугейз петербуржцев Blankenberge, часовой сет электронного музыканта Nocow на лондонском BBC 6 и напоминание Zoloto, что «Вот-вот апрель». Рассказываем об этих и других свежих пластинках и синглах прошедших семи дней, чтобы войти в новую рабочую неделю с под мелодии и ритмы!
Mac Miller — «Balloonerism» (альбом)
Часто посмертные альбомы становятся несвязными сборниками «остатков» и выпускаются, чтобы успеть заработать на имени ушедшего из жизни артиста, но «Balloonerism» — совсем другая история. Команда Мака Миллера трепетно подходит к релизу музыки, которую он не успел показать миру. Как и «Circles» 2020 года, это законченное произведение: оно звучит так, будто между записью и выходом не было никаких 10 лет, и дополнено историей между строк — том, каким был Мак.
«Balloonerism» — экспериментальный альбом, над которым рэпер работал в 2013-2014-м, задолго до своей трагической смерти сентябре 2018 года. Собранный за одну неделю продолжительных, почти джазовых джем-сессий, он считается «потерянным проектом» Миллера, который был очень важен для него — до такой степени, что Мак заказал для него художественное оформление.
Теперь релиз дополнен еще и короткометражной анимацией, герои которой «преображаются под звуки органа и попадают в мир теней, где вынуждены пробираться сквозь трудности взрослой жизни».
Kedr Livanskiy — «Anna» (сингл)
В марте Kedr Livanskiy выпустит новый альбом «Myrtus Myth». «Anna» — заглавный сингл пятой студийной пластинки и самый близкий по звучанию к поп-музыке трек Яны Кедриной. Это уходящая корнями в 1970-е трогательная ода потерянному другу, окутанная облаком эха и нежным вокалом.
«"Anna" — песня-обращение к человеку, которого уже нет. Как, проходя мимо его дома, смотришь на занавешенные окна и заснеженный сад. Эта песня направлена в запредельное, где воспоминания снова сбываются и души встречаются», — говорит исполнительница.
Blue Lake — «Weft» (альбом)
Инструментальная музыка Джейсона Дангана, которую он пишет в рамках проекта Blue Lake, нежна и витиевата — как сон в летнюю ночь или колышущиеся на ветру занавески, сотканные вручную.
Недаром он сам прибегает к такому сравнению: «Существует не очень тонкая визуальная связь между массой струн на инструменте и массой нитей на ткацком станке. Ткачество позволяет установить интимную связь между множеством отдельных частей произведения, а также законченным целым».
Zoloto — «Вот-вот апрель» (лайв)
А ведь и правда, «Вот-вот апрель»: музыкант Владимир Золотухин (герой первой звуковой обложки Собака.ru!) почувствовал приближение весны и выпустил лайв-видео на песню с вышедшего в 2024-м альбома «Перевоплотиться».
Релиз, вдохновленный фильмами Тарантино и знаковой пластинкой Джеффа Бакли «Grace», записан исключительно на живых инструментах (собрали кучу винтажных гитар 1960-х!) и (принципиальный момент!) без единого сэмпла, библиотеки звуков, а также ИИ. Даже без клавишных: «Все сыграно руками в моменте».
«Космос на потолке» — «И здесь, и с собой» (альбом)
Московская дрим-поп-группа «Космос на потолке» переехала в Японию, где продолжает играть в местных клубах песни на русском языке — теперь их набралось на три полноформатных пластинки.
«Про что альбом в целом, нам самим сказать трудно. Но в нем вы точно найдете ледяные фигуры, несуществующие двери, сердце из войлока, разломанный асфальт и розовые цветы», — признаются музыканты. Тогда как журналист и автор подкаста «Альбомы по пятницам» Паша Борисов фиксирует: «Релиз кажется переходным — такой попыткой зафиксировать себя на новой почве, осмотреться, и двигаться дальше».
Blankenberge — «Together» (сингл)
С 2015 года бэнд из Барнаула Blankenberge делает «музыку, вдохновленную морями»: Северным, который омывает Бельгию (в городе Бланкенберге вокалистка Яна Гусельникова и гитарист Даниил Левшин придумали объединиться в коллектив), и Балтийским, на Финском заливе которого начинается Петербург — город, в котором теперь базируется группа.
Blankenberge пишут англоязычные композиции на стыке дрим-попа, шугейза и инди-рока — как если бы у Motorama и резидентов петербургского независимого лейбла Saint-Brooklynsburg появился общий музыкальный ребенок. За плечами группы участие в кавер-проекте «The Cure in other voices», попадание на первую строчку рок-чарта Bandcamp и три полноформатных альбома. Ждем новую пластинку, которую Blankenberge обещают показать уже совсем скоро.
Nocow in the mix на BBC 6
Электронный музыкант и лауреат нашей премии «ТОП50» Алексей Никитин aka Nocow выступил с часовым гостевым сетом на лондонском BBC Radio 6. В 2024 году Nocow выпустил две новые пластинки — сольный техно-поп альбом «eto ne to» на лейбле Нины Кравиц Trip и «170» на Roots United Records в рамках совместного проекта с Hoavi «Inner Ubiquity».
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