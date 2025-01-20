«Космос на потолке», Kedr Livanskiy и Мак Миллер: новая главная музыка недели

Mac Miller — «Balloonerism» (альбом)

Часто посмертные альбомы становятся несвязными сборниками «остатков» и выпускаются, чтобы успеть заработать на имени ушедшего из жизни артиста, но «Balloonerism» — совсем другая история. Команда Мака Миллера трепетно подходит к релизу музыки, которую он не успел показать миру. Как и «Circles» 2020 года, это законченное произведение: оно звучит так, будто между записью и выходом не было никаких 10 лет, и дополнено историей между строк — том, каким был Мак.

«Balloonerism» — экспериментальный альбом, над которым рэпер работал в 2013-2014-м, задолго до своей трагической смерти сентябре 2018 года. Собранный за одну неделю продолжительных, почти джазовых джем-сессий, он считается «потерянным проектом» Миллера, который был очень важен для него — до такой степени, что Мак заказал для него художественное оформление.

Теперь релиз дополнен еще и короткометражной анимацией, герои которой «преображаются под звуки органа и попадают в мир теней, где вынуждены пробираться сквозь трудности взрослой жизни».