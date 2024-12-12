Алексей Ретинский, Андреас Мустукис и другие резиденты Дома Радио представляют мистерию «Песни на стихи святых»

В Доме Радио стартуют цикл «Ночные бдения», посвященный десяти векам русской и европейской духовной музыки. Откроет серию премьера мистерии «Песни на стихи святых» 19, 20 и 21 декабря на новой площадке институции — в Доме Беггровых на Невском, 62.

«Песни на стихи святых» отсылают к традициям античного театра, где текст пели, а музыка становилась неотъемлемой частью духовного опыта. Здесь современный зритель сталкивается с архаическими формами театра, где музыка в основе действа, а трагедия рождается из звука.

Создатели проекта — режиссер Нина Воробьева, дирижер Евгений Воробьев и хор musicAeterna — объединяют традиционные средневековые песнопения и современные произведения, написанные композиторами-резидентами Дома Радио: лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Алексеем Ретинским, Викторией Харкевич, Егором Ананко, Андреасом Мустукисом и Кириллом Архиповым.