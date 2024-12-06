Солисты оркестра и хора musicAeterna исполнят камерные шедевры Бетховена, Шуберта и Мендельсона в парадном зале Зимнего дворца

Программа «Ландшафт души» станет музыкальным сопровождением к выставке художника Каспара Давида Фридриха — одной из ключевых фигур раннего романтизма и пионера меланхолического пейзажа.
В программе концертов «Ландшафт души» в Фельдмаршальском зале Эрмитажа — камерные произведения Франца Шуберта, Феликса Мендельсона и Людвига Бетховена. А его струнный квинтет «Буря» откроет вечер и задаст центральную тему романтической эстетики — «фигура человека на лоне природы». Гвоздем концерта станет культовый и редко исполняемый Октет Франца Шуберта «Песнь духов над водами», созданный на стихи Гете для четырех теноров и четырех басов в сопровождении низких струнных. Завершит музыкальную программу Струнный октет Мендельсона — «симфонический оркестр в миниатюре». Услышать можно 8 и 9 декабря.
Зрители концерта смогут посетить выставку «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия» до и после выступления.
Альтистка musicAeterna, автор-составитель программы:
Мы включили в программу сочинения, которые отражают темы, вдохновлявшие и терзавшие художников, поэтов и музыкантов начала XIX века. Нам удалось найти настоящее сокровище: октет для мужских голосов в сопровождении низких струнных. Здесь уникальный состав голосов и инструментов встречается с философско-мистическими настроениями поэзии Гёте — поэта, предвосхитившего многие темы романтической литературы.
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