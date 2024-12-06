Солисты оркестра и хора musicAeterna исполнят камерные шедевры Бетховена, Шуберта и Мендельсона в парадном зале Зимнего дворца

В программе концертов «Ландшафт души» в Фельдмаршальском зале Эрмитажа — камерные произведения Франца Шуберта, Феликса Мендельсона и Людвига Бетховена. А его струнный квинтет «Буря» откроет вечер и задаст центральную тему романтической эстетики — «фигура человека на лоне природы». Гвоздем концерта станет культовый и редко исполняемый Октет Франца Шуберта «Песнь духов над водами», созданный на стихи Гете для четырех теноров и четырех басов в сопровождении низких струнных. Завершит музыкальную программу Струнный октет Мендельсона — «симфонический оркестр в миниатюре». Услышать можно 8 и 9 декабря.

Зрители концерта смогут посетить выставку «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия» до и после выступления.