Оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит Рубинштейна, Равеля и Респиги в Петербургской филармонии

30 декабря оркестр MusicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса представит предновогоднюю концерт, объединяющий три музыкальных «Р»: Антона Рубинштейна, Мориса Равеля и Отторино Респиги. Объединение столь разных имен в одну концертную программу объясняется идеей музыкального диалога между различными эпохами, стилями и традициями. Антон Рубинштейн — ключевая фигура романтической музыки XIX века и основатель профессионального музыкального образования в России. Его ученик Николай Римский-Корсаков, в свою очередь, частично обучал итальянца Отторино Респиги, чье творчество отражает влияние русского учителя. Равель, хотя и не был связан с этой линией напрямую, сотрудничал с Дягилевым, популяризировавшим русскую музыкальную культуру в Европе.

На предновогоднем концерте прозвучит Четвертый фортепианный концерт Антона Рубинштейна — одно из известнейших произведений композитора, написанное под влиянием традиций немецкой романтической школы в 1864 году. Также в программе Сюита № 2 из балета «Дафнис и Хлоя» и хореографическая поэма «Вальс» Мориса Равеля — обе композиции были написаны французским маэстро для антрепризы Сергея Дягилева Ballets Russes. Завершит концерт симфоническая поэма «Пинии Рима» Отторино Респиги. Солировать на фортепиано будет Андрей Бараненко.

Напомним, Дом Радио переехал на Невский проспект — в Дом Беггровых напротив Аничкова дворца. Здесь оркестр и хор musicAeterna будут работать ближайшие несколько лет, пока их основное здание на Итальянской закрыто на реконструкцию.

12+