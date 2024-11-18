Ансамбль Toloka, Afelia и мрачное альтер эго Басты: новая главная музыка недели

Британская группа FLO возвращает нам моду на герлз-трио в духе TLS, Василий Вакуленко aka Баста вновь обращается к своему мрачному альтер эго N1NT3ND0, ансамбль Toloka представляет русскую народную музыку на своем дебютном релизе «Мы домой летим», Илья Гадаев, RLGN и Any Act добавляют к хаусу и техно приставку «бэйс», а Алиса Стяжкова и Shumno представляют ироничную «Стерву». Рассказываем об этих и других пластинках, синглах и клипах прошедших семи дней, чтобы войти в новую рабочую неделю с музыкой!
N1NT3ND0 — «Крестный папа» (альбом)
Василий Вакуленко aka Баста возвращается к своему мрачному альтер эго — проекту N1NT3ND0. Героем второго (и первого за пять лет) альбома стал искусственный интеллект, который формирует собственную персону и «я», опираясь на запросы человека, ведь «сейчас такое время, люди не понимают, что, используя ИИ в своих целях, они превращают его в самостоятельную единицу».
«Когда появился первый N1NT3ND0, это была основательная, серьезная, цельная пластинка <...> Ироничное звучание совпало со временем. Второй альбом — более экспериментальный, отстраненный, электронный. Здесь другой немного стиль — минималистичный. Это глубинное, темное высказывание», — говорит музыкант.
Ilya Gadaev, RLGN и Any Act — «SHEEPSTEP» (мини-альбом)
Как-то раз Илья Гадаев из Cream Soda, RLGN и Any Act собрались посмотреть «Звездный десант» и попробовать сделать дабстеп под прямую бочку. В итоге получился мини-альбом «SHEEPSTEP» на грани бэйс-хауса и -техно. «Нечто похожее делают, но не так часто. Конформистские ресурсы назвали бы это просто техно, но получился современный функциональный стаф про здесь и сейчас».
Toloka Ensemble — «мы домой летим» (альбом)
Ансамбль Toloka (вы слышали его в спектакле «Дуо» Дианы Вишневой и Дарьи Павленко!) собран из петербургских молодых исследователей, посвятивших свою жизнь изучению русской народной музыки. Они ездят по дальним краям страны и записывают аутентичных бабушек и дедушек — возможно, последних носителей фольклорных знаний. В своем дебютном альбоме «мы домой летим» (да, со строчной!) музыканты собрали пять композиций, созданных на основе архивных (прямиком из прошлого века!) записей.
«Этот альбом — не просто русская народная музыка, а живое напоминание о доме, детстве, тех, кто был рядом с нами и пел настоящие народные песни. Мы видим, как наши слушатели чувствуют это. Дом — это не только место, это ощущение, которое мы переживаем, когда оказываемся в местах своего детства, гоняем на дедовском мотоцикле и слушаем песни наших бабушек и дедушек, которые они еще не так давно пели, сидя с нами за столом. "мы домой летим" — это начало новой жизни настоящих русских старинных песен в нашем исполнении», — говорят в ансамбле.
FLO — «Access All Areas» (альбом)
Британки Стелла Куаресма, Джорджа Дуглас и Рене Даунер возвращают нам моду на герлз-трио в духе TLS, выпуская свой дебютный альбом «Access All Areas». Это сборник R&B-хитов, которые берут лучшее у представителей жанра в прошлом и дополняют это актуальным звуком. Так в треке «In My Bag» появляется куплет рэпера из Мэмфиса GloRilla, а по ходу альбома — интимные баллады «Soft» и «Trustworthy».
AFELIA — «Стерва» (сингл)
Солистка Cream Soda Алиса Стяжкова готовит свой второй мини-альбом, который обещает показать весной 2025-го, а пока продолжает череду синглов. Ироничный трек «Стерва» рассказывает о сложных и противоречивых чувствах и напоминает, что условия — это не про любовь и уважение к партнеру. Как и предыдущий релиз певицы «Глупо», он написан в соавторстве с Shumno, за плечами которого работа с Сюзанной и «Мальбэком».
Johnny Coley — «Mister Sweet Whisper» (альбом)
Трансцендентальная поэзия встречается с гипнотическим джазом на третьем альбоме поэта и художника из Алабамы Джонни Коули. В его густом тягучем голосе и лаконичном стиле есть юмор и грусть, а в текстах — гиперспецифика жизни и коллективная американская мифология. «Это сны внутри снов, волны тьмы, мудрости и простодушного южного юмора от блестящего, незамеченного художника», — говорят об альбоме соратники Коули.
UBEL — «Сувенир с Земли» (альбом)
Брат и сестра Егор и Варвара Убель — продюсер и звезда джазовой сцены, которые в рамках проекта UBEL делают нуарный поп-гранж. Их новый альбом «Сувенир с Земли» — это мультижанровый аудиоспектакль про поиск себя. В нем можно встретить и стадионный рок, и пост-панк с космическими синтами, и R&B c джазовыми грувами, а еще фиты с Антохой МС, L'One и Ником Брусковским (экс-Super Collection Orchestra).
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