Ансамбль Toloka, Afelia и мрачное альтер эго Басты: новая главная музыка недели

«Этот альбом — не просто русская народная музыка, а живое напоминание о доме, детстве, тех, кто был рядом с нами и пел настоящие народные песни. Мы видим, как наши слушатели чувствуют это. Дом — это не только место, это ощущение, которое мы переживаем, когда оказываемся в местах своего детства, гоняем на дедовском мотоцикле и слушаем песни наших бабушек и дедушек, которые они еще не так давно пели, сидя с нами за столом. "мы домой летим" — это начало новой жизни настоящих русских старинных песен в нашем исполнении», — говорят в ансамбле.