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Балет

Спектакль «Дуо» Дианы Вишневой и Дарьи Павленко вновь покажут в БДТ

Концепция проекта, отсылающего к театральным вечерам XIX века, рождалась в диалогах хореографа Павла Глухова и двух прим Мариинского театра. В основе работы ― синтез музыки и танца, идея двойственности, дуальности, вариативности событий. Это рассказ о том, как из одной точки расходятся два пути, о контакте с другим и поиске в нем собственного отражения, о встрече с самим собой. 

В «Дуо» музыка и танец существуют в диалоге, дополняя и обогащая друг друга. Дизайнер Светлана Тегин разработала для прим костюмы, которые трансформируются по ходу танцевального действия. За живой вокал в спектакле отвечает ансамбль Toloka, состоящий из молодых фольклорных исполнителей и профессиональных исследователей русской аутентичной музыки. Живая музыка композитора Алексея Ретинского будет исполнена Île Thélème ensemble (скрипка, виолончель, фортепиано), а электронная партия — самим композитором.

Диана Вишнева и Дарья Павленко: как две примы встретились на сцене и станцевали не героинь-соперниц, а историю двух равновеликих балерин?

«Спектакль с Дарьей Павленко — особенное событие для меня, это не просто интересный дуэт или желание расширить репертуар, а поиск ментального, внутреннего партнерства. Дарья тот артист, кто тоже не останавливается, продолжает искать и пробовать, открыт новому. Артист, который готов иначе видеть и понимать мир современного танца. Видеть шире и выходить из привычной зоны комфорта классической балерины. В этом наши взгляды сходятся», — говорит Диана Вишнева.

Спектакль «Дуо» Дианы Вишневой и Дарьи Павленко покажут 21 и 22 июня на сцене БДТ имени Товстоногова. 

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