Спектакль «Дуо» Дианы Вишневой и Дарьи Павленко вновь покажут в БДТ

В «Дуо» музыка и танец существуют в диалоге, дополняя и обогащая друг друга. Дизайнер Светлана Тегин разработала для прим костюмы, которые трансформируются по ходу танцевального действия. За живой вокал в спектакле отвечает ансамбль Toloka, состоящий из молодых фольклорных исполнителей и профессиональных исследователей русской аутентичной музыки. Живая музыка композитора Алексея Ретинского будет исполнена Île Thélème ensemble (скрипка, виолончель, фортепиано), а электронная партия — самим композитором.

«Спектакль с Дарьей Павленко — особенное событие для меня, это не просто интересный дуэт или желание расширить репертуар, а поиск ментального, внутреннего партнерства. Дарья тот артист, кто тоже не останавливается, продолжает искать и пробовать, открыт новому. Артист, который готов иначе видеть и понимать мир современного танца. Видеть шире и выходить из привычной зоны комфорта классической балерины. В этом наши взгляды сходятся», — говорит Диана Вишнева.

Спектакль «Дуо» Дианы Вишневой и Дарьи Павленко покажут 21 и 22 июня на сцене БДТ имени Товстоногова.

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