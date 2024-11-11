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Музыка

musicAeterna исполнит музыку ранних романтиков в Эрмитаже

В начале декабря оркестр и хор дадут два концерта в Фельдмаршальском зале Зимнего дворца, приуроченных к открытию выставки «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия», посвященной 250-летию немецкого романтика.

Popova Valeriya / Shutterstock

Выступление коллектива musicAeterna 8 и 9 декабря (билеты будут доступны с 12 ноября) познакомит с предтечами музыкального романтизма. Концерт откроется струнным квинтетом Людвига ван Бетховена «Буря», исследующим центральный сюжет романтической эпохи — «фигура человека на лоне природы». Вслед за ним прозвучит мистический Октет Франца Шуберта на стихи Гете, который представит развитие первой темы и покажет природу, как высшую силу, в чьем подчинении находится и человек. Завершит вечер Струнный октет Феликса Мендельсона, представляющий заключительную главу сторителлинга и гармоничную аннигиляцию человека с природой.

Перед или после концертов посетители смогут увидеть выставку с работами Каспара Давида Фридриха. Напомним, масштабная экспозиция откроется 7 декабря в Эрмитаже. Покажут работы художника из коллекции музея (крупнейшая за пределами Германии!), живопись из других российских музеев, а также графику Василия Жуковского, с которым пионера меланхоличного пейзажа связывала крепкая дружба.

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