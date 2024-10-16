В память о дирижере Юрии Темирканове откроют VR-музей

Онлайн VR-музей, посвященный жизни и творчеству Юрия Темирканова, откроется 1 ноября под шефством Международного Фонда Культурных Инициатив имени композитора. Структура онлайн-портала включит цикл онлайн-экскурсий, состоящий из трех блоков: «Черты незабываемого образа», «Темиркановский абонемент» и «Фонд Юрия Темирканова». Аудиоверсия программ будет озвучена радиоведущим Александром Ананьевым. Проект создавался при участии журналистов, музыковедов, редакторов и предлагая аудитории от 6 лет интерактивное погружение в мир симфонической музыки.

Юрий Хатуевич Темирканов (1938–2023 года) был одним из известнейших российским дирижеров и музыкальных деятелей. Он родился в Нальчике и получил образование в Ленинградской консерватории. Важным трамплином в его карьере стала победа во Всесоюзном конкурсе дирижеров в 1966 году. В рамках своего профессионального становления Юрия Темирканов руководил крупнейшими мировыми оркестрами, включая Берлинский и Венский филармонические оркестры, Лондонский симфонический оркестр и Королевский филармонический оркестр. Он также возглавлял Мариинский театр (тогда Кировский) и был главным дирижером Балтиморского симфонического оркестра с 2000 по 2006 год. Темирканов был художественным руководителем Петербургской филармонии с 1988 по 2022 год, и именно под его руководством этот коллектив добился мирового признания. Он покинул свой пост в начале 2022 года и ушел из жизни в ноябре 2023 года в возрасте 84 лет.

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