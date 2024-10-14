«Альянс», The Cure и Brat (да, опять!): новая главная музыка недели

Концептуальный постхор (наконец!) вышел с дебютом — своим первым за пять лет существования проекта альбомом. «début.» — это каверы на «Храмомама» Хадн дадн, песню «Звездочки» группы «Привет», «Золото II» от Shortparis, а также «На нашей стороне» дуэта «АИГЕЛ».

«Релиз дебютного альбома — это волнующий момент. Все комом, как всегда. Он был сложный. Немного недоношенный или, скорее, наоборот — переношенный. В общем, такой же, как наш привычный лирический герой, как и мы сами. Для нас этот этап — новый шаг и проверка на прочность», — говорит основатель хора Виктор Улаев.