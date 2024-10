«Альянс», The Cure и Brat (да, опять!): новая главная музыка недели

Charli XCX — «Brat and It’s Completely Different but Also Still Brat» (альбом)

Молчать, осень, Brat summer не договорил! Charli XCX, на этот раз заручившись поддержкой Арианы Гранде, Кэролайн Полачек, Джулиана Касабланкаса из The Strokes, Бона Ивера, Tinashe и The 1975, выпустила свою зеленую пташку летать в новом оперении — из ремиксов, собранных на альбоме «Brat and It’s Completely Different but Also Still Brat».

«Короче говоря, это свежая капля угощений для вечеринки как раз в тот момент, когда ночь, казалось, уже заканчивается. Что может быть более дерзким, чем это?» — резюмировали обозреватели Pitchfork.