«Альянс», The Cure и Brat (да, опять!): новая главная музыка недели

Легенды нью-вейва The Cure готовы вернуться с первым за 16 (!) лет альбомом, концептуальный постхор Attaque de panique дебютируют с «début»’ом, «Самое большое простое число» представляют пластинку, написанную «сквозь смех и слезы», а J. Cole (нет, не знает, что Бейонсе что-то знает) раскладывает по полочкам биф между Кендриком Ламаром и Дрейком. Рассказываем об этих и других свежих релизах, чтобы войти в новую рабочую неделю с музыкой!
Attaque de panique — «début.» (альбом)
Концептуальный постхор (наконец!) вышел с дебютом — своим первым за пять лет существования проекта альбомом. «début.» — это каверы на «Храмомама» Хадн дадн, песню «Звездочки» группы «Привет», «Золото II» от Shortparis, а также «На нашей стороне» дуэта «АИГЕЛ».
«Релиз дебютного альбома — это волнующий момент. Все комом, как всегда. Он был сложный. Немного недоношенный или, скорее, наоборот — переношенный. В общем, такой же, как наш привычный лирический герой, как и мы сами. Для нас этот этап — новый шаг и проверка на прочность», — говорит основатель хора Виктор Улаев.
Charli XCX — «Brat and It’s Completely Different but Also Still Brat» (альбом)
Молчать, осень, Brat summer не договорил! Charli XCX, на этот раз заручившись поддержкой Арианы Гранде, Кэролайн Полачек, Джулиана Касабланкаса из The Strokes, Бона Ивера, Tinashe и The 1975, выпустила свою зеленую пташку летать в новом оперении — из ремиксов, собранных на альбоме «Brat and It’s Completely Different but Also Still Brat».
«Короче говоря, это свежая капля угощений для вечеринки как раз в тот момент, когда ночь, казалось, уже заканчивается. Что может быть более дерзким, чем это?» — резюмировали обозреватели Pitchfork.
Popstar Benny — «Oasis» (альбом)
Продюсер из Атланты фиксирует «женский ренессанс, происходящий прямо сейчас» в столице штата Джорджия. На своей новой пластинке он собрал восходящих звезд вумен-рэпа: Coco & Clair Clair, SadBoi, Vayda и Woo da Savage. Это только некоторые из гостей «Oasis», которые жонглируют стилями и битами: от ностальгических R&B-грувов до взрывного трэпа.
«Альянс» — «Полно!!» (альбом)
Легенды отечественного нью-вейва выпустили вторую часть музыкального диптиха, начатого в марте 2023 года мини-альбомом «Полно!». Это «новая волна, новая романтика и новая страница в истории «Альянса», состоящая в общей сложности из 12 композиций.
«Самое большое простое число» — «Животные пьют из луж» (альбом)
Альбом около года сочиняли «сквозь смех и слезы», а все треки на нем, по словам фронтмена группы Кирилла Иванова, «не то, чем кажутся». Девять композиций упакованы под обложкой авторства московской художницы Алены Раковой, известной под псевдонимом Exantres.
P.S.: если ваш день ну совсем не задался, послушайте песню «Навеки» — вокалистка «СБПЧ» Женя Борзых считает ее «душеспасительной». «В ней столько красоты, столько щемящей тоски и боли, и при этом она дает надежду. Дает силы. Эта песня очень личная», — призналась она в интервью Buro.
The Cure — «A Fragile Thing» (сингл)
Британцы The Cure во главе с Робертом Смитом готовы вернуться — 1 ноября группа выпустит свой 14-й и первый за 16 (!) лет студийный альбом «Songs of a Lost World». Нас ждет «беспощадная мрачность и уныние» и «самая депрессивная вещь», которую когда-либо делала группа — во многом потому, что пластинка станет своего рода рефлексией Смита по поводу смерть его матери, отца и брата.
«Тексты песен, которые я пишу для этого альбома, лично для меня, более правдивы и честны. Вероятно, поэтому сам альбом мрачнее и обреченнее, чем обычно. Я чувствую, что хочу сделать что-то, что выразит темную сторону того, что я пережил за последние несколько лет. Но таким образом, чтобы это зацепило людей», — говорит музыкант.
J. Cole — «Port Antonio» (сингл)
Своим новым синглом J. Cole раскладывает по полочкам биф между Кендриком Ламаром и Дрейком. Участник «большой тройки» мейнстримного рэпа (по мнению последнего, в нее входят все вышеперечисленные) не собирается примыкать ни к одной из сторон, настаивая на перемирии: «Дрейк, ты всегда будешь моим ***. Мне не стыдно сказать, что ты многое сделал для меня. Пошли все эти истории, вернись к своему волшебному перу — вот что необходимо».
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