В Петербурге пройдет II фестиваль современной музыки «Петербургские дожди»

Известно, что «Петербургские дожди» — это концептуальное продолжение фестиваля «Петербургская музыкальная весна», придуманного композитором Андреем Петровым, «в соответствии с современными вызовами». По словам организаторов, название проекта отсылает к оригинальному формату создания музыки в Петербурге — «под аккомпанемент дождя». Концерты фестиваля пройдут с 6 по 16 октября на сценах Союза композиторов, Капеллы, концертного зала Яани Кирик и «Петербург-концерта». Представят композиции различных жанров — от хоровой, фортепианной и камерной до народной и электронной.

Открытие состоится 6 октября в Капелле — в рамках концерта «Мой папа композитор» (исполнители — представители музыкальных династий) прозвучат сочинения Светланы Нестеровой, Николая Мажары, Сергея Осколкова и Леонида Резетдинова.

«У меня была цель показать Питер без стереотипов — как современный, красивый, очень праздничный, яркий город. Вместе с тем, мне хотелось совместить симфонический стиль с так называемым "легким" жанром, который, на самом деле, очень сложный. Инструмент вибрафон сравнительно молодой, стал полноценным солирующим инструментом только в XXI веке. Его волшебный, хрустальный тембр и джазовый колорит как нельзя лучше подходит для романтического петербургского пейзажа», — комментирует Светлана Нестерова.

Торжественное закрытие фестиваля состоится 16 октября в театре ЛДМ «Новая сцена». Прозвучат произведения Антона Танонова, Виктора Плешака, Елены Исаенко, Константина Хазановича и многих других в рамках презентации концептуального джаз-поп-рок-академ альбома «Сотворение музыки. День первый».

Подробнее о музыкальной программе можно узнать здесь.

12+