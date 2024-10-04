18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

В Петербурге пройдет II фестиваль современной музыки «Петербургские дожди»

В программе проекта сочинения более 50 композиторов со всей страны, среди которых представители музыкальных династий города: Осколковы, Резетдиновы, Петровы, Плешаки, Нестеровы-Круглики. Как и в прошлом году, фестиваль пройдет под под эгидой петербургского Союза композиторов.

Roman Sibiryakov / Shutterstock
Антон Танонов

Художественный руководитель фестиваля:

Задача фестиваля «Петербургские дожди» предоставить возможность композиторам разных жанров и направлений — от симфонии до джаз-рок-фанк музыки, высказаться на своем музыкальном языке, на концертных площадках нашего фестиваля. Наша задача — возрождение, переосмысление традиций Ленинградского Союза композиторов.

Известно, что «Петербургские дожди» — это концептуальное продолжение фестиваля «Петербургская музыкальная весна», придуманного композитором Андреем Петровым, «в соответствии с современными вызовами». По словам организаторов, название проекта отсылает к оригинальному формату создания музыки в Петербурге — «под аккомпанемент дождя». Концерты фестиваля пройдут с 6 по 16 октября на сценах Союза композиторов, Капеллы, концертного зала Яани Кирик и «Петербург-концерта». Представят композиции различных жанров — от хоровой, фортепианной и камерной до народной и электронной.

Открытие состоится 6 октября в Капелле — в рамках концерта «Мой папа композитор» (исполнители — представители музыкальных династий) прозвучат сочинения Светланы Нестеровой, Николая Мажары, Сергея Осколкова и Леонида Резетдинова. 

«У меня была цель показать Питер без стереотипов — как современный, красивый, очень праздничный, яркий город. Вместе с тем, мне хотелось совместить симфонический стиль с так называемым "легким" жанром, который, на самом деле, очень сложный. Инструмент вибрафон сравнительно молодой, стал полноценным солирующим инструментом только в XXI веке. Его волшебный, хрустальный тембр и джазовый колорит как нельзя лучше подходит для романтического петербургского пейзажа», — комментирует Светлана Нестерова.

Торжественное закрытие фестиваля состоится 16 октября в театре ЛДМ «Новая сцена». Прозвучат произведения Антона Танонова, Виктора Плешака, Елены Исаенко, Константина Хазановича и многих других в рамках презентации концептуального джаз-поп-рок-академ альбома «Сотворение музыки. День первый».

Подробнее о музыкальной программе можно узнать здесь.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: