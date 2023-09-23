В Петербурге пройдет фестиваль современной музыки «Петербургские дожди»

«Много лет в городе проходил замечательный фестиваль "Петербургская музыкальная весна", который был придуман еще Андреем Петровым. К сожалению, в силу обстоятельств уже несколько лет этот фестиваль невозможно было провести. И «Петербургские дожди» — своего рода продолжение начинания Петрова, но уже в соответствии с современными вызовами», — рассказал художественный руководитель фестиваля Антон Танонов.

Фестиваль, по словам организаторов, носит такое название, потому что многие композиторы сочиняют музыку «под аккомпанемент дождя», который по сути является символом их творчества. В программе из восьми концертов — музыка самых разных жанров — от хоровой, фортепианной и камерной до народной и электронной. Завершится фестиваль в театре ЛДМ «Новая сцена» программой саундтреков, номеров из мюзиклов, эстрадных песен и романсов авторов разных поколений.

В эти выходные Мариинский театр представит первую премьеру сезона — оперу «Демон» Антона Рубинштейна. В основе произведения — одноименная поэма Михаила Лермонтова.