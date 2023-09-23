18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

В Петербурге пройдет фестиваль современной музыки «Петербургские дожди»

Поделиться:

Он пройдет со 2 по 17 октября под эгидой Союза композиторов Санкт-Петербурга. И охватит музыку около 60 авторов разных поколений. Откроется фестиваль концертом «Заклятие солнца» в Академической капелле.

Refat/shutterstock

«Много лет в городе проходил замечательный фестиваль "Петербургская музыкальная весна", который был придуман еще Андреем Петровым. К сожалению, в силу обстоятельств уже несколько лет этот фестиваль невозможно было провести. И «Петербургские дожди» — своего рода продолжение начинания Петрова, но уже в соответствии с современными вызовами», — рассказал художественный руководитель фестиваля Антон Танонов.

Фестиваль, по словам организаторов, носит такое название, потому что многие композиторы сочиняют музыку «под аккомпанемент дождя», который по сути является символом их творчества. В программе из восьми концертов — музыка самых разных жанров — от хоровой, фортепианной и камерной до народной и электронной. Завершится фестиваль в театре ЛДМ «Новая сцена» программой саундтреков, номеров из мюзиклов, эстрадных песен и романсов авторов разных поколений.

В эти выходные Мариинский театр представит первую премьеру сезона — оперу «Демон» Антона Рубинштейна. В основе произведения — одноименная поэма Михаила Лермонтова.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: