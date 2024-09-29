Канье Уэст анонсировал выход нового альбома

В субботу, 28 сентября, ближе к финалу выступления на стадионе Wuyuan River Stadium в Хайкоу рэпер заявил, что уже работает над новыми записями. «У меня выходит новый альбом», — сказал он публике.

Как отмечает издание AllHipHop, Йе всего несколько дней назад сообщал, что его новый альбом будет называться «So Help Me God» — как и неизданная пластинка, работа над которой велась в 2014–2015 годах. Журналисты предполагают, что рэпер просто сменил название грядущего релиза.

Последний альбом Йе называется Vultures 2, пластинка вышла в августе, в ней приняли участие Playboi Carti, Future, Lil Durk, дочери Уэста и другие. Первая часть Vultures 1 вышла в феврале.

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