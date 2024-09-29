18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Канье Уэст анонсировал выход нового альбома

Исполнитель сделал это во время недавнего концерта в Китае. Будущая пластинка будет называться Bully. Рэпер представил на сцене новую песню «Beauty & the Beast», которая должна войти в релиз.

DKSStyle / Shutterstock.com

В субботу, 28 сентября, ближе к финалу выступления на стадионе Wuyuan River Stadium в Хайкоу рэпер заявил, что уже работает над новыми записями. «У меня выходит новый альбом», — сказал он публике.

Как отмечает издание AllHipHop, Йе всего несколько дней назад сообщал, что его новый альбом будет называться «So Help Me God» — как и неизданная пластинка, работа над которой велась в 2014–2015 годах. Журналисты предполагают, что рэпер просто сменил название грядущего релиза.

Последний альбом Йе называется Vultures 2, пластинка вышла в августе, в ней приняли участие Playboi Carti, Future, Lil Durk, дочери Уэста и другие. Первая часть Vultures 1 вышла в феврале.

Talking Heads готовятся переиздать свой дебютный (и легендарный!) альбом «Talking Heads: 77», Муся Тотибадзе вдохновляется Парижем, Тбилиси и Москвой (и гуляет по Выборгу!), Bon Iver рефлексирует над пятью годами, прошедшими со времен выпуска пластинки «i,i», а Bad Bunny критикует правительство Пуэрто-Рико за бездействие во время урагана «Мария», унесшего жизни трех тысяч человек в 2017 году. Рассказываем об этих и других музыкальных релизах прошедших семи дней.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: