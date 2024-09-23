Jamie xx, Bon Iver и Муся Тотибадзе (в Выборге!): новая главная музыка недели

Talking Heads готовятся переиздать свой дебютный (и легендарный!) альбом «Talking Heads: 77», Муся Тотибадзе вдохновляется Парижем, Тбилиси и Москвой (и гуляет по Выборгу!), Bon Iver рефлексирует над пятью годами, прошедшими со времен выпуска пластинки «i,i», а Bad Bunny критикует правительство Пуэрто-Рико за бездействие во время урагана «Мария», унесшего жизни трех тысяч человек в 2017 году. Рассказываем об этих и других музыкальных релизах прошедших семи дней.
Муся Тотибадзе — «Amor Vincit Omnia» (альбом)
Любовь побеждает все! В этом уверена Муся Тотибадзе, выпуская новый мини-альбом «Amor Vincit Omnia». Главными источниками вдохновения для пяти треков — «Она», «Парус», «Ночные сказки», «Прощай», а также кавера на хит Аллы Пугачевой «Сирена», — стали Париж, Тбилиси и Москва. Но мы позволим добавить (от себя!) к этому списку еще один — Выборг, где прошли съемки клипа на песню «Парус».
«В Париже меня крестили, сюда в конце 1990-х ненадолго переезжали мои родители, здесь 25 лет прожила наша любимая бабушка Нана. Долгое время Париж казался мне слишком буржуазным, пустым, а в мае я снова его полюбила. [...] В Тбилиси я переживала самый страшный год своей жизни. Там очень много любви, которая валит с ног. Там я чувствую себя очень красивой и сильной духом. С Москвой, моим родным городом, у нас сложные отношения: то абьюзивные, то счастливые: я ухожу в себя, испытываю то ревность и ненависть, то счастье и любовь. Думаю, этот альбом снова получился очень личным».
Bon Iver — «S P E Y S I D E» (сингл)
18 октября Джастин Вернон aka Bon Iver выпустит новый альбом «SABLE». Первые три песни, которые уже доступны для прослушивания, появились после долгого музыкального перерыва. «THINGS BEHIND THINGS BEHIND THINGS» родилась во время всеобщего беспокойства на фоне начала пандемии, «S P E Y S I D E» написана в качестве извинения перед теми, кого обидел музыкант, а «AWARDS SEASON» стала плодом долгих прогулок вокруг озера в Миннеаполисе — это песня, в которой Bon Iver подводит итоги серьезных и тяжелых для него перемен.
Jamie xx — «In Waves» (альбом)
Прошло почти десять лет с тех пор, как Jamie xx ушел в сольную музыку и выпустил свой дебютный самостоятельный альбом «In Colour». Теперь диджей и продюсер представляет «In Waves» — вторую полноформатную работу и «веселую, радостную и интроспективную пластинку одновременно».
«Это меланхоличный рай блаженства, разбитого сердца и самоанализа. История о путешествии, в котором вы сливаетесь с божественным пульсом теней, света и ритмов танцпола. Прозрение в стробоскопе о безграничных возможностях и духовных способностях человечества», — говорит об альбоме музыкант.
Talking Heads — «Psycho Killer» (сингл)
8 ноября рок-группа Talking Heads выпустит переиздание своего дебютного (и легендарного!) альбома «Talking Heads: 77». Релиз анонсирует акустическая версия песни «Psycho Killer», записанная еще при жизни виолончелиста и композитора Артура Рассела.
«Как ни странно, я всегда воспринимал эту песню как чуть более интимную фолк-роковую вещь, а не как рок-песню, которую, казалось, любили люди. Поэтому я особенно привязался к этой версии», — говорит основатель Talking Heads Дэвид Бирн.
Ilya Gadaev, it alone, safetypleace — «If You Come Down» (сингл)
Трек, в котором встретились два поколения музыкантов лейбла «СТВОЛ»: участник и сооснователь группы Cream Soda Илья Гадаев, продюсер Никиты Кремнева aka it alone и группа safetypleace.
«Мы создали одновременно мелодичный и динамичный трек. Работа над ним была очень быстрая, люблю когда все получается так легко. После первых версий от Никиты (it alone) и записи вокала Нины (safetypleace) ребята приехали ко мне на студию и мы зафиналили структуру за один вечер», — поделился Илья.
Bad Bunny — «Una Velita» (сингл)
Пуэрториканец , лауреат «Грэмми» и лучший артист 2022 года по версии Apple Music Awards Bad Bunny посвятил свою новую (и первую с момента выпуска альбома «Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana» в прошлом году) песню жертвам урагана «Мария», который разрушил Пуэрто-Рико и другие части Карибского бассейна в сентябре 2017 года. В тексте певец критикует правительство острова за бездействие: оно назвало реалистичное число погибших лишь в августе 2018-го, повысив его с 64 до 2975 человек.
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