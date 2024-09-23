Jamie xx, Bon Iver и Муся Тотибадзе (в Выборге!): новая главная музыка недели

Муся Тотибадзе — «Amor Vincit Omnia» (альбом)

Любовь побеждает все! В этом уверена Муся Тотибадзе, выпуская новый мини-альбом «Amor Vincit Omnia». Главными источниками вдохновения для пяти треков — «Она», «Парус», «Ночные сказки», «Прощай», а также кавера на хит Аллы Пугачевой «Сирена», — стали Париж, Тбилиси и Москва. Но мы позволим добавить (от себя!) к этому списку еще один — Выборг, где прошли съемки клипа на песню «Парус».

«В Париже меня крестили, сюда в конце 1990-х ненадолго переезжали мои родители, здесь 25 лет прожила наша любимая бабушка Нана. Долгое время Париж казался мне слишком буржуазным, пустым, а в мае я снова его полюбила. [...] В Тбилиси я переживала самый страшный год своей жизни. Там очень много любви, которая валит с ног. Там я чувствую себя очень красивой и сильной духом. С Москвой, моим родным городом, у нас сложные отношения: то абьюзивные, то счастливые: я ухожу в себя, испытываю то ревность и ненависть, то счастье и любовь. Думаю, этот альбом снова получился очень личным».