18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

musicAeterna запускает прямые трансляции открытых репетиций оркестра Currentzis Lab

Первая репетиция откроет закулисье подготовки к исполнению Пятой симфонии Густава Малера.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой musicAeterna

musicAeterna запускает новый музыкально-просветительский проект Currentzis Lab — трансляции открытых репетиций оркестра и мастер-классов руководителя коллектива Теодора Курентзиса в прямом эфире и уникальная возможность увидеть и услышать, как дирижер интерпретирует композиции и как передает свою идею музыкантам оркестра. Программа, ставшая частью «Лаборатории современного зрителя», стартует 27 сентября в 18:00 в рамках подготовки музыкантов к исполнению Пятой симфонии Густава Малера, которую позже можно будет услышать в Петербургской филармонии. 

«Погружение в детали партитуры вместе с дирижером и музыкантами позволяет получить опыт вдумчивого слушания и затем — на концерте — проникнуть в суть звучащей музыки на новом уровне», — комментируют в пресс-центре musicAeterna.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой musicAeterna

Увидеть репетицию можно на сайте оркестра, в его соцсетях («ВКонтакте» и YouTube-канале), на медиаплатформе smotrim.ru и в эфире телеканала Дом.ру Гид. Currentzis Lab станет еще одной составляющей просветительской программы, предваряющей каждый концерт musicAeterna. Помимо этого, узнать подробнее про историю создания композиции Малера, ее структуру и образы можно в новом выпуске «5 вопросов к Пятой симфонии» мультимедийного просветительского проекта «Что я слышу». В преддверии выступления в Филармонии композитор Кирилл Архипов также расскажет о значении процесса инструментовки для композитора, и покажет, как тембры и их сочетания влияют на восприятие музыки.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: