musicAeterna запускает прямые трансляции открытых репетиций оркестра Currentzis Lab

Первая репетиция откроет закулисье подготовки к исполнению Пятой симфонии Густава Малера.
musicAeterna запускает новый музыкально-просветительский проект Currentzis Lab — трансляции открытых репетиций оркестра и мастер-классов руководителя коллектива Теодора Курентзиса в прямом эфире и уникальная возможность увидеть и услышать, как дирижер интерпретирует композиции и как передает свою идею музыкантам оркестра. Программа, ставшая частью «Лаборатории современного зрителя», стартует 27 сентября в 18:00 в рамках подготовки музыкантов к исполнению Пятой симфонии Густава Малера, которую позже можно будет услышать в Петербургской филармонии.
«Погружение в детали партитуры вместе с дирижером и музыкантами позволяет получить опыт вдумчивого слушания и затем — на концерте — проникнуть в суть звучащей музыки на новом уровне», — комментируют в пресс-центре musicAeterna.
Увидеть репетицию можно на сайте оркестра, в его соцсетях («ВКонтакте» и YouTube-канале), на медиаплатформе smotrim.ru и в эфире телеканала Дом.ру Гид. Currentzis Lab станет еще одной составляющей просветительской программы, предваряющей каждый концерт musicAeterna. Помимо этого, узнать подробнее про историю создания композиции Малера, ее структуру и образы можно в новом выпуске «5 вопросов к Пятой симфонии» мультимедийного просветительского проекта «Что я слышу». В преддверии выступления в Филармонии композитор Кирилл Архипов также расскажет о значении процесса инструментовки для композитора, и покажет, как тембры и их сочетания влияют на восприятие музыки.
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