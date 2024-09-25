musicAeterna запускает прямые трансляции открытых репетиций оркестра Currentzis Lab

musicAeterna запускает новый музыкально-просветительский проект Currentzis Lab — трансляции открытых репетиций оркестра и мастер-классов руководителя коллектива Теодора Курентзиса в прямом эфире и уникальная возможность увидеть и услышать, как дирижер интерпретирует композиции и как передает свою идею музыкантам оркестра. Программа, ставшая частью «Лаборатории современного зрителя», стартует 27 сентября в 18:00 в рамках подготовки музыкантов к исполнению Пятой симфонии Густава Малера, которую позже можно будет услышать в Петербургской филармонии.

«Погружение в детали партитуры вместе с дирижером и музыкантами позволяет получить опыт вдумчивого слушания и затем — на концерте — проникнуть в суть звучащей музыки на новом уровне», — комментируют в пресс-центре musicAeterna.