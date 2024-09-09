Molchat Doma, Макс Рихтер и возвращение Linkin Park в обновленном составе: новая главная музыка недели

Molchat Doma — «Belaya Polosa» (альбом)

Четыре года назад постпанк-группа из Беларуси стала популярна благодаряTikTok: их трек «Судно» на стихи Борис Рыжего с постсоветской меланхолией про «окошко, тумбочку, кровать» сопровождал угрюмые видео, снятые по всему миру. На «Белой полосе», своем четвертом и первом с 2020 года альбоме, Molchat Doma не забывают о мрачных корнях, уходящих в готик-рок 1980-х, но добавляют более энергичные и уверенные инструментальные партии.

«Моя болгарская мама всегда говорила мне, что мы — восточноевропейцы или, может быть, просто люди с тревожными расстройствами — обречены на страдания. В то время как современные волнения продолжают вторгаться в жизнь участников Molchat Doma и многих других людей, их музыка остается прочно укорененной в прошлом. Даже если она не совсем новаторская, она дает ощущение безопасности, и это может быть само по себе наградой», — пишет об альбоме обозреватель Pitchfork Эшли Бардхан, ставя пластинке 7,1 из 10.