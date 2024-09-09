Molchat Doma, Макс Рихтер и возвращение Linkin Park в обновленном составе: новая главная музыка недели

Антоха МС и Баста встречаются на студии спустя 10 лет (спойлер: на этот раз до релиза все-таки дошло!), супердуэт Inner Ubiquity петербуржцев Nocow и Hoavi тизерит дебютный альбом треком с Kedr Livanskiy, ЛАУД готовят «ТанецГолосЗвук 4» при участии Тоси Чайкиной, а Ник Брусковский и Сергей Горошко бегают по Москве под саундтрек к «Майору Грому: Игре». Рассказываем об этих и других свежих пластинках, синглах и клипах, чтобы войти в рабочий ритм с музыкой!
Molchat Doma — «Belaya Polosa» (альбом)
Четыре года назад постпанк-группа из Беларуси стала популярна благодаряTikTok: их трек «Судно» на стихи Борис Рыжего с постсоветской меланхолией про «окошко, тумбочку, кровать» сопровождал угрюмые видео, снятые по всему миру. На «Белой полосе», своем четвертом и первом с 2020 года альбоме, Molchat Doma не забывают о мрачных корнях, уходящих в готик-рок 1980-х, но добавляют более энергичные и уверенные инструментальные партии.
«Моя болгарская мама всегда говорила мне, что мы — восточноевропейцы или, может быть, просто люди с тревожными расстройствами — обречены на страдания. В то время как современные волнения продолжают вторгаться в жизнь участников Molchat Doma и многих других людей, их музыка остается прочно укорененной в прошлом. Даже если она не совсем новаторская, она дает ощущение безопасности, и это может быть само по себе наградой», — пишет об альбоме обозреватель Pitchfork Эшли Бардхан, ставя пластинке 7,1 из 10.
Linkin Park — «The Emptiness Machine» (сингл)
Культовая американская рок-группа возвращается с новой музыкой и составом. 15 ноября Linkin Park выпустят «From Zero» — первый альбом после смерти солиста Честера Беннингтона (его не стало в июле 2017 года). В состав группы по-прежнему входят вокалист и гитарист Майк Шинода, соло-гитарист Брэд Делсон, басист Дэйв «Феникс» Фаррелл и диджей Джо Хан. Также к ним присоединились вокалистка Эмили Армстронг и барабанщик Колин Бриттейн.
«Чем больше мы работали с Эмили и Колином, тем больше наслаждались их талантами мирового класса, компанией и тем, что создали. Мы чувствуем себя очень сильными с этим составом и яркой и энергичной музыкой, которую делаем вместе. Мы сплетаем воедино те звуковые оттенки, которые были нам известны, и продолжаем исследовать новые», — говорит Майк Шинода.
Max Richter — «In a Landscape» (альбом)
В числе источников вдохновения для своего девятого студийного альбома британский композитор немецкого происхождения называет Иоганна Себастьяна Баха и Генри Перселла, поэтов Энн Карсон и Джона Китса, а также органистку Кали Мэлоун и инди-исполнительницу Mitski.
На «In a Landscape» сочетаются электроника, инструменты и «найденные звуки», чтобы создать то, что Макс Рихтер называет «плодотворными новыми отношениями» между концепциями, которые принято считать полярными друг другу.
Антоха МС и Баста — «Серый пес» (сингл)
Первая встреча Антохи МС и Басты состоялась еще в 2013 году, когда Василий работал над альбомом «Баста 4». Антоха, на тот момент неизвестный исполнитель, пришел на студию в «Газгольдер» с трубой, чтобы записать припев для песни «Пар». В финальный треклист композиция с его партией не вошла, поэтому спустя десять лет музыканты встретились вновь, чтобы сделать полноценную совместную запись.
«Песня получилась немного грустной и, наверное, не совсем соответствующей моему образу. Вероятно, она могла и вовсе остаться в столе, но благодаря участию и поддержке Васи увидела свет. Это очень важный для меня релиз», — говорит Антоха МС.
Inner Ubiquity — «Научу» (feat. Kedr Livanskiy) (сингл)
Петербуржцы Алексей Nocow (лауреат нашей премии «ТОП50»!) и Кирилл Hoavi объединились под названием Inner Ubiquity и делают джангл и drum'n'bass в современной интерпретации. Проект начался лет шесть назад «по фану и без плана», но в 2024-м обрел более четкие очертания: сейчас, после уверенного дебюта на фестивале «Планета К-30», музыканты готовятся выпустить свой первый альбом, куда войдет трек «Научу», записанный при участии Kedr Livanskiy.
Ник Брусковский и Сергей Горошко — «Понедельник» (клип)
До того, как уйти в сольное плавание, Ник Брусковский солировал в Super Collection Orchestra — всего за два года подписанты музыкального лейбла Ивана Дорна «Мастерская» успели добраться до Faces&Laces, закрытых вечеринок Fred Perry, найти свою аудиторию без студийных записей и стать любимцами петербургской тусовки.
Сейчас «оркестр» поставлен на паузу, а Брусковский, в перерывах между выпуском треков, пишет музыку с актером и лауреатом нашей премии «ТОП50» Сергеем Горошко. «Понедельник» — энергичная композиция, которая открывает фильм «Майор Гром: Игра», в котором Горошко сыграл Сергея Разумовского.
ЛАУД и Тося Чайкина — «Метро» (сингл)
Уфимское трио ЛАУД готовится выпустить продолжение своей знаковой серии альбомов — «ТанецГолосЗвук 4». Первая весточка, совместный сингл с Тосей Чайкиной «Метро», — танцевальный микс поп-музыки и электроники с ритмичным ликвид-драм-н-бейс битом и протяжным соло электрогитары в аутро. Главный герой текста — образ пустого вагона метро символизирует стремление побыть наедине со своими мыслями в тяжелый период отношений.
AFELIA — «Дура» (сингл)
Новый сингл певицы и солистки Cream Soda Алисы Стяжковой — это ироничная история про свободную от предрассудков девушку, которая не боится быть легкомысленной и не всегда задумывается о своих действиях. Трек обернут в поп-рок-оболочку с помощью Феликса Бондарева из RSAС, который выступил его соавтором.
«Мое творчество сейчас — это свобода. Меня может вдохновить воспоминание о чем-то или ком-то, а ощущение любви и гармонии лишь придает сил и энергии этому всему быть. Сейчас мне хочется все сильнее уходить в поп- и панк-рок. Я так ощущаю себя, поэтому хочу передавать эту энергию через музыку. Сейчас я чувствую себя максимально на своем месте», — говорит Алиса.
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