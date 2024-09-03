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Музыка

На Новой сцене Александринского театра стартует III сезон проекта экспериментальной музыки Noiseroom

Волны эмбиентной, электронной и авангардной музыки вновь сойдутся с медиа-артом и цифровой поэзией в шумных комнатах.

alexandrinsky.ru / Александринский театр

Как рассказали Собака.ru на Новой сцене Александринского театра, концерт-открытие Noiseroom музыкального лейбла Симфоническая Тишина Внутри будет наполнен звуковыми экспериментами и авангардным контекстом». В рамках программы 6 сентября впервые в Петербурге выступит IDM-продюсер из Электростали, резидент московского лейбла «Местность» Anderdog, музыкант, художник-фотограф, переводчик фильмов о музыке Виктор Гуров aka Mark Silinio представит livecoding перформанс (алгоритмическая музыка, которую создают с помощью импровизированного программирования на основе сэмплов), а медиаперфорер, композитор, звукорежиссер и музыкант с джазовым бэкграундом Александр Zender покажет «GAZER» — аудиовизуальный проект, созданный совместно с видеохудожником Морганом Корольковым.

Цикл концертов Noiseroom (aka Шумная комната) демонстрирует коллаборации музыкантов и медиахудожников, проекты, наполненные современным медиа-артом, авангардной электронной музыкой, цифровой поэзией.

Напомним, свой 269 сезон Александринский театр открыл премьерой — спектаклем Константина Богомолова «Мать. Горькая пьеса» по мотивам романа Максима Горького. Постановку показали в рамках ежегодного фестиваля «Александринский», который в 15-й раз представит локальные и международные театральные постановки. Подробнее об этом мы рассказывали здесь

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