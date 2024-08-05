Charli XCX и Билли Айлиш, альбом-видение Дэвида Линча и вторая часть «Vultures»: новая главная музыка недели

Группы СБПЧ и «Аигел» рефлексируют на тему безотцовщины, Дельфин выносит «страшный и неотвратимый приговор реальности», A$AP Rocky неожиданно фитует с фолк-певицей Джессикой Прэтт, Билли Айлиш присоединяется к Brat Charli XCX, The Blessed Madonna готовится выпустить дебютный (спустя 10 лет!) альбом, а Канье Уэст и Ty Dolla $ign все-таки смогли (не прошло и полугода!) зарелизить вторую часть своего трехтомника. Рассказываем о свежих пластинках, синглах и клипах прошедших семи дней.
Kanye West & Ty Dolla $ign — «Vultures 2» (альбом)
Почти полгода ожиданий — и вторая часть трехтомника «Vultures» Канье Уэста и Ty Dolla $ign (вместе — ¥$) вышел на стримингах. В увесистом числе участников пластинки, которая получилась заметно расслабленнее первой главы, LIl Wayne, Kodak Black, Playboi Carti, Future, Lil Baby, Young Thug, Джеймс Блейк и Fred Again, Big TC и ветеран рока Тодд Рундгрен, 070 Shake и Дон Толивер, а также двое дочерей Канье — Чикаго и Норт, дебютировавшая на «Vultures 1» с треком «Talking».
Chrystabell & David Lynch — «Cellophane Memories» (альбом)
Певица Криста Белл встретила Дэвида Линча в конце 1990-х. В первую же встречу записали совместную песню, а после и саундтрек к фильму «Внутренняя империя». По словам Кристы Белл, «это был приятный опыт музыкальной алхимии», который продолжается до сих пор.
Их новый совместный альбом «Cellophane Memories», сотканный из церковных синтезаторных органов и небесного вокала, пришел к Линчу в видении, после чего дуэт отправился в путешествие, где множество дверей «оставлены открытыми, чтобы удивляться, блуждать и трансформироваться».
«Это как музыка настроения. Не то чтобы она создавала настроение, но скорее отражала ваше собственное».
«Самое большое простое число» и «Аигел» — «Отец» (сингл)
«Из-за твоей дурной башки мне предъявляют мужики!». Если вы понимаете, о чем речь, значит, у вас тоже были непростые отношения с папой. Первая совместная работа групп СБПЧ и «Аигел» — тяжелая рефлексия на тему безотцовщины, в которой Кирилл Иванов и Айгель Гайсина нашли силы проговорить вслух то, что давит изнутри.
«Тут есть толика личного опыта — я плохо знаю своего отца. И от этого иногда бывает грустно. Это тяжелая, мрачная, горькая песня. Мне от нее бывает физически тяжело. А куплет Айгель, несмотря на то что радостным его не назовешь, примиряет меня и моего, как писали в школьных сочинениях, лирического героя с окружающей реальностью», — говорит фронтмен СБПЧ.
Charli XCX & Billie Eilish — «Guess» (сингл)
Сезон «Brat» продолжается — теперь при поддержке Билли Айлиш! Она приняла участие в записи новой версии сингла «Guess», вошедшего в альбом «Brat» (пластинка года!). Клип на песню снял Эйдан Замари: в нем можно увидеть камео группы Dare, которая спродюсировала трек, а также тонну нижнего белья — оно было пожертвовано организацией I Support the Girls, которая собирает и передает предметы первой необходимости женщинам и подросткам, оказавшимся без крова, в нищете или бедственном положении.
A$AP Rocky — «Hijack» (сингл)
Раким Майерс дает старт разогреву своего нового альбома «Don't Be Dumb», который выйдет 30 августа. Новый трек «Hijack» — неожиданная коллаборация с фолк-певицей Джессикой Прэтт и триумфатором «Грэмми»-2022 Джоном Батистом в финале.
«Я просто люблю самое разное звучание. Музыка Джессики Прэтт дарит мне вайб "Portishead встречает Стиви Никс". Она мне всегда нравилась как артистка, и я решил, что ее необходимо позвать на этот трек».
The Blessed Madonna — «Godspeed» (лид-сингл)
За 10 лет продюсер The Blessed Madonna выпустила плеяду синглов и ремиксов, поработала над альбомом «Club Future Nostalgia» Дуа Липы и только сейчас готовится к релизу своей дебютной пластинки (да-да!).
24-трековый «Godspeed» выйдет 11 октября, гостями релиза станут Кайли Миноуг, Джейми Принцип, DJ E-Clyps и другие, а сам лонгплей — своего рода посвящением отцу Мадонны, который скончался незадолго до начала записи.
«Я внезапно потеряла его всего за несколько недель до первой сессии, но его голос будет жить в Godspeed вечно и совершит еще миллион путешествий для каждого, кто его услышит».
Дельфин — «Месть» (сингл)
Своим первым за год релизом Дельфин выносит «страшный и неотвратимый приговор реальности»: она безвозвратно омрачена человеческими пороками. «Месть» — это нарочито минималистичная смесь нойз-рока, рэпкора и трип-хопа, дополняют которую художественные образы клипа, выполненного в стиле магического реализма.
«Месть — это инфернальная проповедь о доминирующей греховности человеческой природы. Это сама опасность. Сопротивление бесполезно».
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