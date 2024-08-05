Charli XCX и Билли Айлиш, альбом-видение Дэвида Линча и вторая часть «Vultures»: новая главная музыка недели

Chrystabell & David Lynch — «Cellophane Memories» (альбом)

Певица Криста Белл встретила Дэвида Линча в конце 1990-х. В первую же встречу записали совместную песню, а после и саундтрек к фильму «Внутренняя империя». По словам Кристы Белл, «это был приятный опыт музыкальной алхимии», который продолжается до сих пор.

Их новый совместный альбом «Cellophane Memories», сотканный из церковных синтезаторных органов и небесного вокала, пришел к Линчу в видении, после чего дуэт отправился в путешествие, где множество дверей «оставлены открытыми, чтобы удивляться, блуждать и трансформироваться».

«Это как музыка настроения. Не то чтобы она создавала настроение, но скорее отражала ваше собственное».