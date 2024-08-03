Гриша Ургант не выступит на музыкальном фестивале «Антон тут рядом»

«Дело нужное, что тут говорить. Меня пригласили выступить с гитарой и усами. Согласился, не раздумывая. Прекрасный повод встретиться с нежно любимыми жителями Петербурга и Ленинградской области и помочь людям с аутизмом и им близким. Вчера узнал, что выступить не получится. Моей вины в этом нет, и организаторы фестиваля тоже не причем», — написал артист в своих социальных сетях. Ургант также пообещал перечислить 500 тысяч рублей в поддержку фонда.

О выступлении Урганта на фестивале, который 21 августа должен состояться в «Севкабеле» стало известно накануне. Об этом сообщалось на сайте фонда. Сейчас в лайн-апе фестиваля его имени нет.

Напомним, что 21 августа в «Севкабель Порту» пройдет благотфорительный фестиваль фонда «Антон тут рядом». На сцену в выйдет «Элли на Маковом поле» с музыкой, наполненной атмосферой детства и русских сказок, тима ищет свет, делающий ироничные, трогательные и печальные треки на стыке хип-хопа, рэпа и фолка, поп-принцесса Ева Гурари aka Mirele (осознанный инди-поп для тех, кому надоело грустить!), певица ELLA вместе со special guest «Парнишка», Наша Таня и многие другие.