Скриптонит пишет альбом купчинской легенде Крип-а-Крипу, Сироткин и Soda Luv выпускают трек, «который на полдня ломает весь интернет», Антоха МС и The Hatters призывают не сидеть на месте, Дональд Гловер убивает Childish Gambino (как тебе такое, Эминем?), а Илья Гадаев из Cream Soda начинает работать сольно. Обновляем плейлисты вместе с нашим дайджестом главной музыки прошедших семи дней.
Denzel Curry — «King Of The Mischievous South Vol. 2» (альбом)
Новая работа рэпера из Южной Флориды — концептуальное продолжение микстейпа «King of the Mischievious South Vol. 1», выпущенного, когда Дензелу Карри было всего 16 лет. Теперь ему 29, он заручился поддержкой A$AP Rocky, Ferg, Ty Dolla $ign, Juicy J и многих других, чтобы восстановить связь со своими музыкальными корнями и раздать немного «big ultra vibes» — человека, одержимого деньгами, оружием и статусом, который они обеспечивают.
Rich The Kid — «Life's A Gamble» (альбом)
В этом году Rich The Kid отметился на «Vultures 1», записав с Канье Уэстом и Ty Dolla $ign трек «Carnaval». Теперь они пришли к Ричу и спродюсировали его новый 18-трековый альбом «Life's A Gamble», на котором Rich The Kid еще раз доказывает, что он хороший командный игрок.
«Мне кажется, что все в жизни — это азартная игра. Ты выходишь из дома, и тебя может сбить автобус. Все — азартная игра. В моей карьере были победы и поражения, и мне показалось, что "Life's A Gamble" — это идеальное название».
Kizaru — «Quazimodo» (альбом)
Интро от мамы, Мемфис и фит Obe 1 Kanobe — все это есть на 17-трековом альбоме человека, который существует в рэпе между мемом и real gangster life. Первая половина пластинки — ее самая темная и агрессивная часть, которая нравится Кизару больше всего (потому что «свежо и стильно»!), вторая — более грувовая и фанковая, но также не лишенная «диких панчлайнов».
«Для меня этот альбом неожиданный, я открыл в себе новые возможности как артист, значит, я все еще расту».
Ilya Gadaev — «Dream And Bass» (альбом)
Илья Гадаев из Cream Soda дебютировал сольно: его первый лонгплей под собственным именем — это экспериментальный хаус и брейкбит с элементами эмбиента, транса и пост-дабстепа.
Некоторые треки должны были выйти в рамках его основного проекта без вокала солистки Cream Soda Алисы Стяжковой и с упором на прогрессивное звучание — так Илья и Дима Нова хотели на международном уровне заявить о себе как о музыкальных продюсерах. «Это не танцевальная музыка, а ее эхо, которое остается по дороге домой с вечеринки. Такие промежуточные титры», — говорит Гадаев.
Childish Gambino — «Bando Stone and The New World» (альбом)
В конце 2000-х актер и музыкант Дональд Гловер начал выпускать музыку под псевдонимом, который ему предложил шуточный генератор имен Wu-Tang Clan. За 10 лет он выпустил четыре альбома и вошел в историю с треком «This Is America». Пришло время прощаться.
Пятый лонгплей «Bando Stone and The New World» станет для Childish Gambino последней песней — потому что проект, по его словам, больше не приносит Гловеру удовлетворения. Тем не менее уходить из музыки он не планирует — так что ждем новое альтер эго!
Sampha & Little Simz — «Satellite Business 2.0» (сингл)
Музыкант, продюсер и «серый кардинал» поп-музыки, чей ангельский голос украшает лучшие треки Канье Уэста, Дрейка, Кендрика Ламара и Бейонсе, дополнил свой прошлогодний альбом «Lahai» новой композицией. Джазовая короткая зарисовка «Satellite Business» получила версию 2.0 — энергичную, пятиминутную и с британцем Little Simz в фитах.
Крип-а-Крип и Скриптонит — «Если не уснуть» (сингл)
Прямо сейчас Скриптонит пишет музыку для нового альбома Крип-а-Крипа — купчинской легенды рэпа и важного представителя сцены не только Петербурга, но и всей страны. Более десяти лет назад он ушел в тень, изредка участвовал в баттлах, а теперь намерен вернуться. «Если не уснуть» — уже второй совместный трек артистов, которые сообща работают над камбэком.
Сироткин и Soda Luv — «В первый раз» (сингл)
По примеру героини «Майора Грома» Юли Пчелкиной идем в поход под новый трек группы «Сироткин». Меланхоличная акустическая версия песни «В первый раз» вошла в саундтрек к третьему фильму франшизы, а ее другой вариант был записана при участии Soda Luv — с почти радиохедовскими синтами, заряженными гитарами и духоподъемными интонациями.
«Текст Влада добавил песне классные романтичные образы и эмоциональный вайб. В итоге трек получился настолько мощным, что в последний день работы во время сведения прямо во двор возле музыкальной студии ударила молния, выбила пробки и на полдня сломала весь интернет», — рассказывает Сергей Сироткин.
The Hatters и Антоха МС — «ХАЙВЭЙ (Танцуй со мной)»
«Вы на месте не сидите — жизнь один сплошной хайвэй», — призывает нас Антоха МС в новом треке, записанном вместе с лауреатом нашей премии «ТОП50» Юрой Музыченко и его фолк-ска-панк-рок группой The Hatters. Это не только летняя песня, но и очаровательная история о любви. А еще — танцах, которые обязательно заставят улыбнуться даже в самый хмурый день.
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