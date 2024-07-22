Rich The Kid — «Life's A Gamble» (альбом)

В этом году Rich The Kid отметился на «Vultures 1», записав с Канье Уэстом и Ty Dolla $ign трек «Carnaval». Теперь они пришли к Ричу и спродюсировали его новый 18-трековый альбом «Life's A Gamble», на котором Rich The Kid еще раз доказывает, что он хороший командный игрок.

«Мне кажется, что все в жизни — это азартная игра. Ты выходишь из дома, и тебя может сбить автобус. Все — азартная игра. В моей карьере были победы и поражения, и мне показалось, что "Life's A Gamble" — это идеальное название».