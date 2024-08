Childish Gambino — «Bando Stone and The New World» (альбом)

В конце 2000-х актер и музыкант Дональд Гловер начал выпускать музыку под псевдонимом, который ему предложил шуточный генератор имен Wu-Tang Clan. За 10 лет он выпустил четыре альбома и вошел в историю с треком «This Is America». Пришло время прощаться.

Пятый лонгплей «Bando Stone and The New World» станет для Childish Gambino последней песней — потому что проект, по его словам, больше не приносит Гловеру удовлетворения. Тем не менее уходить из музыки он не планирует — так что ждем новое альтер эго!