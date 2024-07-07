В Летнем саду пройдут концерты классической музыки

«Мы готовим для вас очень разнообразную интересную программу из произведений Петра Чайковского, Нино Роты, Белы Бартока. <...> Летний сад – очень классический, имперский в чем-то, академический. Поэтому здесь очень хорошо будет звучать академическая музыка, филармоническая музыка», – рассказал дирижёр симфонического оркестра Павел Петренко.

Программу «От Чайковского до Пьяццоллы» представит Симфонический оркестр Санкт-Петербурга. За дирижерским пультом – художественный руководитель оркестра, народный артист России, виртуозный скрипач и дирижер Сергей Стадлер.

Парад оркестров продолжат выступления Olympic Orchestra – уникального коллектива, органично соединяющего музыкальные традиции петербургской классической школы с джазом, Симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова под управлением ректора, Заслуженного артиста РФ Алексея Васильева и Международного симфонического оркестра «Таврический». Прозвучат сочинения Вольфганга Амадея Моцарта и Антонио Вивальди, шедевры киномузыки Исаака Дунаевского, Андрея Петрова, Исаака Шварца, Микаэла Таривердиева, Александра Зацепина и Эдуарда Артемьева. Продлится марафон «Классика в Летнем саду» до 21:30. Приобрести билеты можно по ссылке.

Ранее мы рассказывали о том, что в Мариинском театре впервые прозвучит кантата Феликса Кругликова на стихи Марины Цветаевой. В симфонической аранжировке пятнадцать произведений поэтессы 1909–1941 годов, а также «Мне голос был...» Анны Ахматовой.