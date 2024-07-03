В симфонической аранжировке пятнадцать произведений поэтессы 1909–1941 годов, а также «Мне голос был...» Анны Ахматовой. В программу вечера также войдут «Симфония псалмов» и Месса Стравинского. Вечер пройдет в исполнении солистов оперы, Хора и Cимфонического оркестра театра под управлением Константина Рылова.
Феликс Кругликов
Дирижер и композитор Феликс Кругликов, окончив консерваторию имени Римского-Корсакова по классам дирижирования и композиции у Ильи Мусина, Арвида Янсонса и Владимира Успенского. В конце 1980-м году с легкой руки дирижера и популяризатора академической музыки в США Леонарда Бернстайна попал на стажировку в летней дирижерской школе в Бостоне, а уже через пару лет стал ассистентом и часто заменял Бернстайна в Нью-Йоркском филармоническом оркестре. В рамках сотрудничества с Мариинским театром композитор представит уже третье сочинение: в 2011 году под управлением Валерия Гергиева на X Московском Пасхальном фестивале была исполнена его «Траурная музыка», кантата для смешенного хора и симфонического оркестра «Бог хранит всё» на тексты Ахматовой впервые прозвучала в 2021 году.
Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, центральная тема кантаты, которая впервые прозвучит на петербургской сцене 12 июля, связана с Февральская и Октябрьская революциями и «смутному времени» сразу после. На фоне исторических и политических реформ рассматривается личная трагедия лирической героини и цесаревича Алексея.
«Я использую два хорала. Сначала я цитирую хорал Баха, а рядом ставлю собственный русский православный хорал. Это сделано неслучайно: я хотел окружить имя Цветаевой ореолом, подчеркнуть, что она уже принадлежит вечности, символом которой для меня в первую очередь является Бах», — делится композитор.
Дирижер и композитор:
В России проживали совершенно гениальные провидцы — достаточно вспомнить Розанова, Достоевского, Блока… Это люди, оставившие нам великое наследие, с которым каждый причастный к русской культуре должен иметь кровную связь. Будучи москвичкой, в начале XX века Цветаева находилась в эпицентре, что называется, смутного времени. Она стала летописцем, передав в стихотворениях трагедию, которую видела своими глазами.
Премьера Кантаты на стихи Марины Цветаевой Феликса Кругликова пройдет 12 июля 2024 года в Концертном зале Мариинского театра на улице Писарева, 20.
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