Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, центральная тема кантаты, которая впервые прозвучит на петербургской сцене 12 июля, связана с Февральская и Октябрьская революциями и «смутному времени» сразу после. На фоне исторических и политических реформ рассматривается личная трагедия лирической героини и цесаревича Алексея.

«Я использую два хорала. Сначала я цитирую хорал Баха, а рядом ставлю собственный русский православный хорал. Это сделано неслучайно: я хотел окружить имя Цветаевой ореолом, подчеркнуть, что она уже принадлежит вечности, символом которой для меня в первую очередь является Бах», — делится композитор.