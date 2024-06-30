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Музыка

В парке Монрепо в Выборге пройдет фестиваль классической музыки

Фестиваль  «Вечера в Монрепо» возвращается спустя десять лет. В этом году концерты состоятся 6 и 7 июля. Там прозвучат произведения Моцарта, Чайковского, Сен-Санса, Брамса, Равеля и других композиторов.

Новое в программе фестиваля – интерактивные лекции. 6 июля преподаватель ЦМШ-Академии исполнительского искусства заслуженный артист РА, Виктор Абрамян-Эшба расскажет об история музыкальной жизни усадьбы Монрепо. От Людвига Николаи до наших дней. 7 июля Виктор проведет интерактивную лекцию «Происхождение скрипки».

Вместе с опытными музыкантами на сцене фестиваля будут дебютировать воспитанники самой престижной Средней специальной музыкальной школы России, а также Московской государственной консерватории имени Чайковского. В программах двух концертов фестиваля будут представлены излюбленные жанры камерной музыки, такие как сонаты для двух инструментов, а также редкий жанр камерной музыки – струнный квартет.

Ранее мы рассказывали о том, что Теодор Курентзис и musicAeterna исполнят Пятую симфонию Малера в Петербургской филармонии. 

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