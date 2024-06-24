King Krule, Coldplay и переосмысление хита «Ранеток»: главные музыкальные новинки середины июня

«Лучший Друг» — «Ночь» (EP)

В 2019 году два лучших друга Рома Свиргунов и Марк Вальковский вдохновились Moby, Ross from Friends, Nirvana, Kings of Leon и Interpol и основали группу «Лучший Друг», которая стала их способом выразить подростковые переживания и воспоминания. После трагической смерти Ромы, который вместе со своим братом и сооснователем Cream Soda Димой Нова провалился под лед на Волге в марте 2023 года, проект продолжит существовать в обновленном составе.

Новый мини-альбом «Ночь» — отражение печали и безусловной любви музыкантов к прошлому и настоящему. Звуки органа, незамысловатые рифмы и малообработанный вокал привносят в каждую песню ощущение искренности и трагичности.