King Krule, Coldplay и переосмысление хита «Ранеток»: главные музыкальные новинки середины июня

Been Stellar — «Scream From New York, NY» (LP)

Инди-рокеры из Нью-Йорка разогревали своим фирменным мелодичным шугейзом концерты The 1975, Interpol и Fontaines D.C., а теперь меняют звучание на более брутальное. Их дебютный альбом «Scream From New York, NY» — это эклектичная смесь гранжа, альтернативы и арт-рока, вдохновленная звучанием Sonic Youth, Iceage и Radiohead. Так звучит Нью-Йорк 2020-х — неумолимый и суровый город, в котором нежность и человеческие связи — роскошь.