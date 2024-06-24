King Krule, Coldplay и переосмысление хита «Ранеток»: главные музыкальные новинки середины июня

Инди-рокеры Been Stellar сочиняют летопись Нью-Йорка 2020-х в звуке, King Krule оцифровывает «музыку на костях», Коля Яковлев из группы «ГАФТ» бросает вызов режиссеру Роману Михайлову по производительности и запускает сольный проект, автор переосмысленной версии «Плохой девочки» ТРАВМА взялся за «Ранеток», а Coldplay, заручившись поддержкой суперпродюсера Макса Мартина, готовятся выпустить свой новый альбом. Рассказываем об этих и других свежих пластинках, синглах и клипах, чтобы вы пополнили свои плейлисты!
«Лучший Друг» — «Ночь» (EP)
В 2019 году два лучших друга Рома Свиргунов и Марк Вальковский вдохновились Moby, Ross from Friends, Nirvana, Kings of Leon и Interpol и основали группу «Лучший Друг», которая стала их способом выразить подростковые переживания и воспоминания. После трагической смерти Ромы, который вместе со своим братом и сооснователем Cream Soda Димой Нова провалился под лед на Волге в марте 2023 года, проект продолжит существовать в обновленном составе.
Новый мини-альбом «Ночь» — отражение печали и безусловной любви музыкантов к прошлому и настоящему. Звуки органа, незамысловатые рифмы и малообработанный вокал привносят в каждую песню ощущение искренности и трагичности.
King Krule — «Shhhhhhh!» (EP)
Неожиданный релиз проекта Арчи Маршалла — это четыре трека, которых ранее могли услышать только преданные фанаты. Запись была сделана на гибких виниловых флекси-дисках (привет, «музыка на костях»!) и распространялась на концертах тура в поддержку последнего альбома «Space Heavy».
Coldplay — «feelslikeimfallinginlove» (single)
В октябре британцы Coldplay выпустят свой новый альбом «Moon Music», над которым они работали вместе с суперпродюсером Максом Мартином — соавтором трека «My Universe» (одного из самых громких за последние годы!). В пластинку войдут 11 песен, а сам релиз может вернуть нам масштабное и размашистое звучание Coldplay середины 2000-х годов.
Been Stellar — «Scream From New York, NY» (LP)
Инди-рокеры из Нью-Йорка разогревали своим фирменным мелодичным шугейзом концерты The 1975, Interpol и Fontaines D.C., а теперь меняют звучание на более брутальное. Их дебютный альбом «Scream From New York, NY» — это эклектичная смесь гранжа, альтернативы и арт-рока, вдохновленная звучанием Sonic Youth, Iceage и Radiohead. Так звучит Нью-Йорк 2020-х — неумолимый и суровый город, в котором нежность и человеческие связи — роскошь.
Polo Perks, FearDorian & AyooLii — «A Dog’s Chance» (LP)
«A Dog's Chance» — это дебютный совместный альбом трех представителей нового хип-хоп андеграунда: нью-йоркца Polo Perks, милуокца AyooLii и атлантца FearDorian. На саппорте — Алиша Кис, группа Carissa's Wierd и даже бывший защитник NBA Тони Снелл.
«Может показаться, что это обычные полчаса, проведенные в комнате общежития. Но если вы послушаете хоть один из этих треков, в которых Polo Perks возводит неожиданные сэмплы в ранг искусства, поймете, что не так-то просто переделать столь эмоциональный материал под бодрые эксперименты с дрелью», — пишет Майк Лесуэр из Flood.
ТРАВМА, «Ранетки» — «О тебе» (single)
Олды здесь? Для вас подвезли новую (фонк!) версию одного из главных хитов группы «Ранетки». Пересобрал нетленку хип-хоп артист ТРАВМА, в прошлом году отметившийся коллаборацией с группой «Винтаж». В треке «О тебе» он превращает подростковый поп-рок-шлягер в динамичный микс вирусного в TikTok фонка, хип-хопа и электроники. Бывшая солистка «Ранеток» Аня Руднева повторяет строчки из припева, а ТРАВМА читает о гнетущем чувстве одиночества, которое испытывает герой трека в шумном мегаполисе после расставания.
Co-company — «Сердечная самодостаточность» (single)
Фиксируем небывалую производительность лидера «ГАФТ» Коли Яковлева: вместе со свой группой он релизил по треку в месяц (было и такое!), а теперь запускает собственный сольный проект.
Дебютный сингл «Сердечная самодостаточность» войдет в грядущий полноформатный альбом, который выйдет в конце лета. Это трек, который отлично бы звучал в «Ионотеке» в ее золотые годы, создан в кооперации с музыкантами групп ПТВП, «Второй сорт!, MAD-A, «ГАФТ», MIRA и другими.
GONE.Fludd, ЛСП — «Ути-Пути» (single)
Новый совместный трек GONE.Fludd и Олега ЛСП — мелодичный баблгам-трэп о желании близости с ритмичными ударными, гипнотическими синтами и ненавязчивым автотюновым вокалом. В своем куплете GONE.Fludd читает о приятном отдыхе на вечеринке в компании красивой девушки, а Олег — признается в чувствах, используя метафору космического корабля, готового поражать свою цель.
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