Дрим-поп-группа из Бруклина DIIV констатирует крах общества на альбоме, из-за которого чуть не распалась, Ленни Кравиц провозглашает человечность, сексуальность, чувственность и духовность главными составляющими жизни, Twenty One Pilots завершают концептуальную трилогию, Тося Чайкина грустит на Самуи, а Shortparis дают концерт в спортзале. Рассказываем об этих и других свежих пластинках, синглах и клипах прошедших семи дней, чтобы начать новую неделю с музыкой!
DIIV — «Frog in Boiling Water»
Дрим-поп-группа из Бруклина работала над своей новой пластинкой более четырех лет, все это время размышляя о собственном жанре и идентичности — поэтому в процессе чуть не распалась. Так «Frog in Boiling Water» приобрел меланхоличное послевкусие и некоторую уязвимость шугейза.
Это «завораживающее свидетельство того, что нужно выстоять, представить себе что-то на другой стороне, пока вы остаетесь здесь, в медленно нагревающейся воде». А еще — слепок общества, которое «терпит крах в условиях капитализма и жестких реалий, которые мы, возможно, стали воспринимать как норму».
Twenty One Pilots — «Clancy»
Twenty One Pilots выпустили новый и первый за три года альбом, сюжет которого разворачивается на вымышленном континенте («Я создал этот мир, чтобы чувствовать себя хозяином и разрушить его, если захочу»). Названный по имени главного антагониста вселенной «Clancy» завершает концептуальную трилогию, начатую девять лет назад выходом дебютной пластинки «Blurryface».
Lenny Kravitz — «Blue Electric Light»
Написанный и записанный на Багамах, «Blue Electric Light» стал 12-м альбомом рок-иконы и первым полноформатным релизом за последние пять лет. Нестареющий, взрывной, романтичный и вдохновляющий, он еще раз утверждает мастерство Ленни Кравица в рок-н-ролле и соуле.
Это посвящение празднику, жизни, человечности, сексуальности, чувственности, духовности — и просто «вибрация любви (обладающей спасительной силой!), Бога и духа». Любите! Да любимы будете.
Mui Zyu — «Nothing or Something to Die For»
Второй студийный альбом художницы из Гонконга Муи Зю, которая живет и работает в Англии, расширяет ее взгляд на электропоп с помощью искрящихся синти-поп-мелодий, рок-минимализма в духе Stereolab и мягкого вокала. Лейтмотив пластинки — человеческие связи, которые волей-неволей изменяются в условиях раздробленного цифрового века.
Nelly Furtado — «Love Bites»
Nelly is back! Канадская певица, подарившая нам (не без помощи Тимбалэнда!) хиты на века «Give It to Me», «Promiscuous» и «Say It Right», вернулась с новым клубным синглом, записанным совместно с Туве Лу и SG Lewis. Последний на сегодняшний день альбом Фуртадо «The Ride» вышел целых семь лет назад: надеемся, что «Love Bites» станет не единственной работой, а первой ласточкой лонгплея!
Тося Чайкина — «Больно»
Новый клип певицы и лауреатки нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — «дитя с острова Самуи». За туристической картинкой с катанием на мопеде, заплывами в бассейне и посещениями храмов скрываются болезненные строки о том, «как тяжело справиться» и «это давит на меня».
Shortparis — «Концерт в спортзале»
Не просто музыкальная группа, а настоящий арт-проект Shortparis выпустили «Концерт в спортзале» — он же вольная презентация последнего на сегодняшний день мини-альбома «Гроздья гнева». К привычной эстетской тревожности на релизе добавилась жесткость, которая иллюстрируется в лайве боксирующими в полутьме.
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