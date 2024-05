Nelly Furtado — «Love Bites»

Nelly is back! Канадская певица, подарившая нам (не без помощи Тимбалэнда!) хиты на века «Give It to Me», «Promiscuous» и «Say It Right», вернулась с новым клубным синглом, записанным совместно с Туве Лу и SG Lewis. Последний на сегодняшний день альбом Фуртадо «The Ride» вышел целых семь лет назад: надеемся, что «Love Bites» станет не единственной работой, а первой ласточкой лонгплея!