DIIV — «Frog in Boiling Water»

Дрим-поп-группа из Бруклина работала над своей новой пластинкой более четырех лет, все это время размышляя о собственном жанре и идентичности — поэтому в процессе чуть не распалась. Так «Frog in Boiling Water» приобрел меланхоличное послевкусие и некоторую уязвимость шугейза.

Это «завораживающее свидетельство того, что нужно выстоять, представить себе что-то на другой стороне, пока вы остаетесь здесь, в медленно нагревающейся воде». А еще — слепок общества, которое «терпит крах в условиях капитализма и жестких реалий, которые мы, возможно, стали воспринимать как норму».