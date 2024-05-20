Билли Айлиш, Кассета и «Майор Гром»: новая главная музыка недели

Новые панк-герои из Нью-Йорка Lip Critic с безумным танц-хардкор-альбомом, 45 минут Билли Айлиш, саундтрек к новой части петербургского супергеройского блокбастера «Майор Гром: Игра», первый сольный релиз Бет Гиббонс из Portishead, кавер Майли Сайрус на Talking Heads и идеальный по всем канонам поп-трек интернет-звезды Артема Винтура. Рассказываем об этих и других свежих пластинках, синглах и клипах прошедших семи дней, чтобы войти в новую рабочую неделю с музыкой!
Billie Eilish — «Hit Me Hard and Soft»
Перед тем как представить свою новую пластинку, Билли Айлиш не выпустила ни одного сингла — но обещает компенсировать это масштабным туром, рассчитанным почти на год. За 11 треков и 45 минут на «Hit Me Hard and Soft» смешиваются транс, слезливые баллады о расставании и лаундж-джаз. Все это объединяет голос певицы: мягкий и почти стеклянный, доходящий до саспенса и гипнотичный.
«Этот проект даже для нее самой получился особенно обширным и захватывающим. Он наполнен смелостью и театральностью артистки, у ног которой лежит весь мир — и она это знает», — пишет Apple Music.
Lip Critic — «Hex Dealer»
Новые панк-герои из Нью-Йорка Lip Critic представляют безумный гибрид хардкора и гиперскоростного танца: пока сразу два барабанщика отбивают забористый бит, вокалист Брет Казер лает, вопит и полуревет о бедах современного общества.
Сами музыканты говорят, что делают «постмодернистскую поп-музыку для будущего без жанров», а NME и Rolling Stone уже берут Lip Critic на карандаш — в уверенности, что те «на пути к тому, чтобы стать следующей великой группой Нью-Йорка».
OST «Майор Гром: Игра»
23 мая Игорь Гром возвращается в Петербург! К премьере нового фильма «Майор Гром: Игра» группа The Hatters представила сингл «Прогулка», Антоха МС переосмыслил свой хит «Жара», саратовский артист TMNV записал танцевальный бэнгер «Думай» (отсылка к фразе, которую Игорь Гром произносит во всех фильмах во время важных и опасных схваток!), GONE.Fludd выпустил мелодичный трек «Музыка Сфер», а Ник Брусковский — композицию «Понедельник». Последняя выпущена совместно с Сергеем Горошко, который сыграл во франшизе Сергея Разумовского.
Beth Gibbons — «Lives Outgrown»
Для Бет Гиббонс из Portishead «Lives Outgrown» — это дебютный сольный альбом, над которым она работала на протяжении 10 лет. Спродюсированная Джеймсом Фордом (работал с Arctic Monkeys, The Last Shadow Puppets, Blur, Depeche Mode, Foals и Gorillaz!) пластинка похожа на потерянный документ исчезнувшей фолк-эпохи, полный тоски, гитар и текстов на тему старения.
«Я поняла, на что похожа жизнь без надежды. И это была печаль, которую я никогда не испытывала. Раньше у меня была возможность изменить свое будущее, но когда ты противостоишь своему телу, ты не можешь заставить его делать то, чего оно не хочет», — признается певица.
Кассета — «Воздух вода огонь»
Музыкант, чей фит с DAWLESS стал одним из главных саундтреков 2023-го, выпустил первый за четыре года сольный альбом. Внутри — 10 танцевальных треков, под которые (уверены!) мы проведем наступающее лето, и всего один, но важный фит: в конце композиции «Стена» сын музыканта, которому четыре года, «записал кусочек, накричав в микрофон слово "кассета"».
«Ночные тусовки. Драм-н-бейс. UK garage. Английский стиль. Электро. Брейкбит. Все, в чем я силен», — говорит об альбоме исполнитель.
Den Dala — «Mint»
Швейцарская группа, возглавляемая Андрином Штеттлером, выпустила свой дебютный альбом в 2022 году на французском лейбле Nice Guys, который принес им настоящую популярность на инди-сцене и несколько сотен миллионов прослушиваний на разных стриминг-платформах. Их новый мини-альбом «Mint» — музыка для любителей психодел-рока 80-х.
Miley Cyrus — «Psycho Killer»
Мы уже слышали «Psycho Killer» в исполнении актера Саши Горчилина, который записал кавер для фильма «Лето» Кирилла Серебренникова. Теперь очередь за Майли Сайрус — ее версия вошла в альбом-трибьют Talking Heads «Stop Making Sense», приуроченный к 40-летию группы.
Артем Винтур — «А теперь припев»
Вы точно слышали это в своих соцсетях! Музыкант и блогер Артем Винтур получил интернет-популярность благодаря ролику «Пов: каждая вторая поп-песня последних лет». Теперь идеальный хит можно добавить себе в плейлисты, чтобы точно не потерять формулу успеха!
18+
Комментарии (0)