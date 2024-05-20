Билли Айлиш, Кассета и «Майор Гром»: новая главная музыка недели

Billie Eilish — «Hit Me Hard and Soft»

Перед тем как представить свою новую пластинку, Билли Айлиш не выпустила ни одного сингла — но обещает компенсировать это масштабным туром, рассчитанным почти на год. За 11 треков и 45 минут на «Hit Me Hard and Soft» смешиваются транс, слезливые баллады о расставании и лаундж-джаз. Все это объединяет голос певицы: мягкий и почти стеклянный, доходящий до саспенса и гипнотичный.

«Этот проект даже для нее самой получился особенно обширным и захватывающим. Он наполнен смелостью и театральностью артистки, у ног которой лежит весь мир — и она это знает», — пишет Apple Music.