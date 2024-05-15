Саша Цой выпустил клип на песню «Часть меня (которой нет)» — с кадрами из архивов Виктора Цоя и при участии гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна

Помимо культового солиста группы «Кино» и гитариста, приложившего руку к записи новой композиции, в клипе можно увидеть американскую певицу, тесно связанную с историей группы, Джоанну Стингрей.
Новый клип музыканта, дизайнера и сына лидера группы «Кино» Александра Цоя собран из архивных видео, снятых Виктором Цоем в Америке и в Юрмале в 1989-ом и 1990-ом годах — в последние пару лет жизни. Новый трек вошел в альбом «Основан на реальных событиях», гитару и клавишные записал для композиции Юрий Каспарян.
«Мне кажется, что тут сочетание текста, клипа и партнера по коллаборации говорят ну настолько уже сами за себя, что что-то еще объяснять просто неприлично. Могу только сказать, что в какой-то момент оно все сошлось у меня в голове. О чем песня, кого позвать в нее сыграть и что делать с этими лежащими у меня на компьютере съемками с папиной камеры. Юрий тоже сказал, что только когда он увидел клип у него сложился пазл: почему это было сделано и о чем. Так что тут эти три элемента: песня, видео и коллаборация — они идеально друг к другу подходят и дополняют друг друга», — отметил Александр Цой для портала «Наше радио».
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