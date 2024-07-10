Музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет в Мариинском театре в рамках «Звезд белых ночей»

25, 26, 27 и 28 июля на Второй сцене Мариинского театра пройдет большая балетная премьера — «Коппелия» Лео Делиба. Сказочная история о мастере Коппелиусе и его искусно сделанных куклах, в главную из которых влюбляется юноша Франц — это новый проект творческого дуэта хореографа Александра Сергеева и художника и основателя модного дома House of Leo Леонида Алексеева под руководством Валерия Гергиева (выступает худруком постановки!). Балет станет продолжением плодотворного сотрудничества, итогами которого стали хитовые «Двенадцать» Тищенко и «Концертные танцы» на музыку Стравинского.

Фестиваль «Звезды белых ночей» пройдет с 27 мая по 1 августа в Мариинском театре.