Музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет в Мариинском театре в рамках «Звезд белых ночей»

Фестивальная программа «Звезд белых ночей» продлится почти все лето — вплоть до начала августа смотрим оперные, концертные и балетные новинки. Гвоздями июльской программы станут выступления оперных артистов с мировыми именами, репертуарные редкости и тематические циклы — на сцену Мариинского театра вновь вернется музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова и многое другое.
VII Музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова откроет имена учеников титулованного баса, которые исполнят арии и романсы русских и зарубежных композиторов. 10 июля в Концертном зале можно услышать Юлию Вакулу, Самиру Галимову, Ирину Мулярчик, Елизавету Нарсия, Ираиду Николаеву, Ирину Полещук, Дарью Сертукову, Жаргалу Цырендагбаеву, Султонбека Абдурахимова, Елисея Лаптева, Канг Чан Соль, Константина Чурсина. Выпускники «Летней школы Ильдара Абдразакова» исполнят романсы на музыку Петра Чайковского «Благословляю вас, леса...», «Серенада» («О дитя, под окошком твоим...») и «На сон грядущий», а также «Она, как полдень, хороша...», «Письмо К. С. Станиславскому от С. В. Рахманинова», «Икалось ли тебе...» и «Весенние воды» Сергея Рахманинова, Песню Варяжского гостя из оперы «Садко» Николая Римского-Корсакова и многое другое. Аккомпанировать оперным голосам будут пианисты Мзия Бахтуридзе и Евгений Сергеев.
Среди других исполнителей с мировым именем на театральную сцену выйдет бас Ферруччо Фурланетто. Итальянец исполнит партию знатного патриция Якопо Фиеско в опере Джузеппе Верди «Симон Бокканегра» 10 июля. Сопрано Елена Стихина исполнит титульные партии в нескольких постановках — в концертном вечере музыки Штрауса в аккомпанемент фортепиано Оксаны Клевцовой 15 июля и в опере Петра Чайковского «Чародейка» 23 июля. 19 июля состоится фортепианный вечер при участии Дениса Мацуева и Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением худрука театра Валерия Гергиева.
25, 26, 27 и 28 июля на Второй сцене Мариинского театра пройдет большая балетная премьера — «Коппелия» Лео Делиба. Сказочная история о мастере Коппелиусе и его искусно сделанных куклах, в главную из которых влюбляется юноша Франц — это новый проект творческого дуэта хореографа Александра Сергеева и художника и основателя модного дома House of Leo Леонида Алексеева под руководством Валерия Гергиева (выступает худруком постановки!). Балет станет продолжением плодотворного сотрудничества, итогами которого стали хитовые «Двенадцать» Тищенко и «Концертные танцы» на музыку Стравинского.
Фестиваль «Звезды белых ночей» пройдет с 27 мая по 1 августа в Мариинском театре.
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