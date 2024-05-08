Галерея Экспериментального Звука отметит 25-летие в «Сообществе» и на Новой сцене Александринского театра

Проект куратора и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ирины Актугановой, физика Сергея Бусова, композитора Николая Судникова и музыканта Александра Лебедева-Фронтова, ушедшего в 2022 году, появился еще в 1999 году и с 2015 года обосновался на Пушкинской-10.
12 мая празднует свое 25-летие Галерея Экспериментального Звука 21 или ныне «Музей звука», история которого началась со вступительного слова будущего директора институции Сергея Бусова и концерта ЗооГеометрическойАлеаторики (ЗГА). Институция вылилась из идеи реализовать проекты, связанные с новыми медиа, технологическим искусством и арт-активизмом, а название восходило к предыдущей инициативе — ТехноАртЦентра «Галереи 21», которая к 1999 году изжила себя. С лета 1999 года началась история ГЭЗ-21, где дважды в неделю выступали андерграундные исполнители (в том числе Псой-Короленко, Владимир Волков и многие другие).
Миссия проекта заключалась в том, чтобы представить публике неформальную музыку — которая не нашла места на официальных площадках — а также стать платформой для взаимодействия музыкантов. ГЭЗ-21 стала первой российской институцией, занимающейся нойзом, индастриалом, импровизационной музыкой, электроакустикой, полевыми записями, звуковым перформансом, многоканальной музыкой и другим.
В 2015 году на базе ГЭЗ-21 был создан интерактивный Музей Звука, включающий в себя редкие и уникальные экспериментальные инструменты, авторские графические партитуры, архивные записи с концертов и звуковую карту Петербурга.
Мероприятия в честь 25-летия Музея звука стартуют 12 мая на Новой сцене Александринского театра. Здесь пройдет вечер воспоминаний — современники и очевидцы расскажут свои истории из юности, покажут архивные фото и видеофрагменты, а современные музыканты представят музыкальные перформансы, вдохновленные первыми концертами на Пушкинской-10.
Вторая часть программы пройдет под девизом «Реэнактмент. Назад, в 90-е!» в пространстве «Сообщество». В программе воспоминания культовых движений, которые зародились в ГЭЗ-21 на Пушкинской-10: творческий клуб «Философское кафе», музыкальные мастер-классы и воркшопы, рождественский джем, «Курс практической независимости для женщин» из Кибер-Фемин-Клуба, коллектив «Фабрика Найденных Одежд», воркшоп по хоровой импровизации, видеоарт и видеохроники.
«25 лет ГЭЗ-21» пройдет 12 мая на Новой сцене Александринского театра и 18-19 мая в Новой Голландии, пространстве «Сообщество».
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