Галерея Экспериментального Звука отметит 25-летие в «Сообществе» и на Новой сцене Александринского театра

12 мая празднует свое 25-летие Галерея Экспериментального Звука 21 или ныне «Музей звука», история которого началась со вступительного слова будущего директора институции Сергея Бусова и концерта ЗооГеометрическойАлеаторики (ЗГА). Институция вылилась из идеи реализовать проекты, связанные с новыми медиа, технологическим искусством и арт-активизмом, а название восходило к предыдущей инициативе — ТехноАртЦентра «Галереи 21», которая к 1999 году изжила себя. С лета 1999 года началась история ГЭЗ-21, где дважды в неделю выступали андерграундные исполнители (в том числе Псой-Короленко, Владимир Волков и многие другие).

Миссия проекта заключалась в том, чтобы представить публике неформальную музыку — которая не нашла места на официальных площадках — а также стать платформой для взаимодействия музыкантов. ГЭЗ-21 стала первой российской институцией, занимающейся нойзом, индастриалом, импровизационной музыкой, электроакустикой, полевыми записями, звуковым перформансом, многоканальной музыкой и другим.

В 2015 году на базе ГЭЗ-21 был создан интерактивный Музей Звука, включающий в себя редкие и уникальные экспериментальные инструменты, авторские графические партитуры, архивные записи с концертов и звуковую карту Петербурга.