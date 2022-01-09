Александр Лебедев-Фронтов родился в Ленинграде 26 августа 1960 года. Он известен как художник и музыкант-авангардист. В частности Лебедев-Фронтов дружил с музыкантом Сергеем Курехиным и в России стал одним из пионеров таких жанров, как нойз и индастриал. Он написал несколько десятков альбомов в рамках проектов «Линия Масс», «Веприсуицида», «Пила», «Стальной Пакт» и других.



Также Лебедев-Фронтов — один из основателей Галереи экспериментального звука (ГЭЗ-21), расположенной в арт-центре «Пушкинская 10». Как художник Лебедев-Фронтов предпочитал работать в стилях графика и коллаж.