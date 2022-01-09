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Умер Александр Лебедев-Фронтов — друг Сергея Курехина и один из основателей ГЭЗ-21

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О смерти музыканта Александра Лебедева-Фронтова на своей странице в Facebook рассказал Иннокентий Волкоморов — коллега Лебедева-Фронтова и организатор джазовых фестивалей. Сообщается, что причиной смерти музыканта стал инфаркт. О дате и времени похорон будет объявлено дополнительно.

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Александр Лебедев-Фронтов родился в Ленинграде 26 августа 1960 года. Он известен как художник и музыкант-авангардист. В частности Лебедев-Фронтов дружил с музыкантом Сергеем Курехиным и в России стал одним из пионеров таких жанров, как нойз и индастриал.  Он написал несколько десятков альбомов в рамках проектов «Линия Масс», «Веприсуицида», «Пила», «Стальной Пакт» и других.

Также Лебедев-Фронтов — один из основателей Галереи экспериментального звука (ГЭЗ-21), расположенной в арт-центре «Пушкинская 10». Как художник Лебедев-Фронтов предпочитал работать в стилях графика и коллаж. 

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