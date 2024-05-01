Группа Linkin Park воссоединится и отправится в тур с новой вокалисткой

О планах отправиться в гастрольный тур в 2025 году сообщает Billboard. «Очень, очень крутые ребята и очевидно отличная группа. Они были на сцене на протяжении долгого времени и все еще здесь. Это будет непросто без Честера, но посмотрим. Я слышал, что они нашли певицу сейчас», — заявил недавно в интервью музыкант Джей Гордон, известный по группе Orgy.

До этого солистка Evanescence Эми Ли заявляла, что хотела бы присоединиться к составу Linkin Park. «У меня не так много свободного времени, но я могла бы заняться этим частично», — сказала она. Представители Linkin Park пока никак не прокомментировали данные о своем возможном воссоединении.

В прошлом году Рок-группа Киану Ривза выпустила первый за 23 года альбом. А в конце августа The Rolling Stones анонсировали первый с 2005 года альбом.