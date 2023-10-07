Рок-группа Киану Ривза выпустила первый за 23 года альбом

Новая пластинка Dogstar состоит из 12 композиций. А длительность прослушивания составляет почти 40 минут. Послушать альбом можно на популярных стриминговых площадках.

Также недавно участники группы — Киану Ривз, Брет Домроуз и Роб Мейлхауз — выложили видео с распаковкой пластинки. Они рассказали, что изображено на фотографиях к ней.

Рок-группа Dogstar образовалась в начале 90-х годов. Ее создателем был Киану Ривз, ставший бас-гитаристом коллектива, и Роберт Мейлхаус. Позже к ним присоединился Грег Миллер, он стал гитаристом и вокалистом бенда в 1992 году. В 1994 году в состав группы вошел Брет Домроуз, который вскоре заменил ушедшего из коллектива Миллера.

В конце августа The Rolling Stones анонсировали первый с 2005 года альбом. Группа сделала это необычным способом.