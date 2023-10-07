18+
  • Развлечения
  • Музыка
Музыка

Рок-группа Киану Ривза выпустила первый за 23 года альбом

Поделиться:

Музыканты из Dogstar, где басистом выступает голливудский актер, выложила в сеть релиз под названием Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees.

Новая пластинка Dogstar состоит из 12 композиций. А длительность прослушивания составляет почти 40 минут. Послушать альбом можно на популярных стриминговых площадках.

Также недавно участники группы — Киану Ривз, Брет Домроуз и Роб Мейлхауз — выложили видео с распаковкой пластинки. Они рассказали, что изображено на фотографиях к ней.

Рок-группа Dogstar образовалась в начале 90-х годов. Ее создателем был Киану Ривз, ставший бас-гитаристом коллектива, и Роберт Мейлхаус. Позже к ним присоединился Грег Миллер, он стал гитаристом и вокалистом бенда в 1992 году. В 1994 году в состав группы вошел Брет Домроуз, который вскоре заменил ушедшего из коллектива Миллера.

В конце августа The Rolling Stones анонсировали первый с 2005 года альбом. Группа сделала это необычным способом.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: