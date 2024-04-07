Валерий Гергиев и артисты Мариинки выступят в «Зарядье»

12 апреля в 19:00 прозвучит Торжественная месса Бетховена — в этом году отмечается 200-летие со дня мировой премьеры, которая состоялась в Санкт-Петербурге. Торжественная месса, как и Девятая симфония, над которыми Бетховен работал параллельно, считается крупнейшим сочинением композитора 1820-х годов. Сам Бетховен называл ее своим «величайшим творением». Торжественную мессу в Москве исполнят Ирина Чурилова, Анна Кикнадзе, Сергей Скороходов, Мирослав Молчанов, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.

13 апреля в 19:00 гостям и жителям столицы будет представлена музыкальная драма Верди «Аттила» в концертном исполнении, по масштабу сопоставимая с грандиозными кинолентами ХХ века. Действие происходит в 453 году, сюжет повествует о нашествии гуннов на Италию. Главные партии исполнят Ильдар Абдразаков, Татьяна Сержан и Владислав Сулимский.

Заключительный вечер апрельских гастролей, 14 апреля, украсит Первый фортепианный концерт Чайковского в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Солист — Денис Мацуев.

Ранее мы рассказывали о том, что Денис Мацуев, Теодор Курентзис и Николай Луганский исполнят произведения классиков на сцене Петербургской филармонии.