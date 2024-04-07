Валерий Гергиев и артисты Мариинки выступят в «Зарядье»

С 12 по 14 апреля в Московском концертном зале «Зарядье» состоится три выступления Симфонического оркестра. Московская публика услышит звезд оперной сцены Ильдара Абдразакова, Татьяну Сержан, Владислава Сулимского, Ирину Чурилову, Сергея Скороходова, также пройдет концерт при участии прославленного пианиста Дениса Мацуева.
12 апреля в 19:00 прозвучит Торжественная месса Бетховена — в этом году отмечается 200-летие со дня мировой премьеры, которая состоялась в Санкт-Петербурге. Торжественная месса, как и Девятая симфония, над которыми Бетховен работал параллельно, считается крупнейшим сочинением композитора 1820-х годов. Сам Бетховен называл ее своим «величайшим творением». Торжественную мессу в Москве исполнят Ирина Чурилова, Анна Кикнадзе, Сергей Скороходов, Мирослав Молчанов, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.
13 апреля в 19:00 гостям и жителям столицы будет представлена музыкальная драма Верди «Аттила» в концертном исполнении, по масштабу сопоставимая с грандиозными кинолентами ХХ века. Действие происходит в 453 году, сюжет повествует о нашествии гуннов на Италию. Главные партии исполнят Ильдар Абдразаков, Татьяна Сержан и Владислав Сулимский.
Заключительный вечер апрельских гастролей, 14 апреля, украсит Первый фортепианный концерт Чайковского в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Солист — Денис Мацуев.
Ранее мы рассказывали о том, что Денис Мацуев, Теодор Курентзис и Николай Луганский исполнят произведения классиков на сцене Петербургской филармонии.
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