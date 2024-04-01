Денис Мацуев, Теодор Курентзис и Николай Луганский исполнят произведения классиков на сцене Петербургской филармонии

Концерт 18 апреля посвятят культурам Ирана и Азербайджана. Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России под управлением Ярослава Забояркина, виолончелист Дмитрий Ганенко и музыканты из Ирана исполнят Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром и Серенаду для струнных Петра Чайковского, а также Фантазию на темы двух русских народных песен «Камаринская» Михаила Глинки. Продолжит тему выступление пианистов Мурада Адыгезалзаде и Фархада Бадалбейли под аккомпанемент Академического симфонического оркестра под управлением дирижера Эйюба Кулиева: 23 апреля они сыграют Симфонические гравюры «Дон Кихот» Кары Караева, Концерт на арабские темы для фортепиано с оркестром Фикрета Амирова в соавторстве с Эльмирой Назировой. Завершит вечер Сюита №2 для двух фортепиано Сергея Рахманинова и «Итальянское каприччио» Петра Чайковского.