Денис Мацуев, Теодор Курентзис и Николай Луганский исполнят произведения классиков на сцене Петербургской филармонии

Программа на апрель охватит как большие имена российской музыкальной сцены, так и начинающих самородков. Помимо очевидных репертуарных композиций сыграют восточную национальную музыку, а также сочинения японского композитора XX века Тору Такемицу.
Теодор Курентзис
Откроет апрельский цикл концертов вечер, посвященный памяти дирижера Юрия Темирканова — 5 апреля пианист Денис Мацуев представит Первый фортепианный концерт Чайковского и Шестую симфонию Прокофьева. 8 апреля в филармонии прозвучит двухчастная оратория «Страсти по Матфею» Иоганна Баха — Симфонический оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса поделит в этот вечер сцену с Детским хором «Весна» имени Александра Пономарева. Продолжит программу концерт из филармонического абонемента «Оркестр Юрия Темирканова», который пройдет 11 апреля. Наряду с рапсодией для скрипки с оркестром «Цыганка» и хореографической поэмой «Вальс» Мориса Равеля будут исполнены сочинения Сергея Прокофьева: Первый скрипичный концерт и Симфония №3. За дирижерским пультом — Димитрис Ботинис, солирует скрипач Вадим Репин.
Денис Мацуев
12 апреля Российский национальный оркестр под управлением Александра Рудина выступит вместе с триумфатором XVII Международного конкурса имени Чайковского Сергеем Давыдченко — музыканты исполнят Второй фортепианный концерт и Этюды-картины Рахманинова в оркестровке Отторино Респиги, а также сюиту итальянского композитора «Витражи Собора». Завершит цикл концертов с мировыми солистами академической музыки пианист Николай Луганский, который представит 20 апреля сочинения трех разноплановых композиторов-романтиков: Феликса Мендельсона с его «Четырьмя песнями без слов», Фридерика Шопена с «Балладой №4» и Рихарда Вагнера с отрывками из драм «Гибель богов» и «Тристан и Изольда».
Николай Алексеев
Концерт 18 апреля посвятят культурам Ирана и Азербайджана. Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России под управлением Ярослава Забояркина, виолончелист Дмитрий Ганенко и музыканты из Ирана исполнят Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром и Серенаду для струнных Петра Чайковского, а также Фантазию на темы двух русских народных песен «Камаринская» Михаила Глинки. Продолжит тему выступление пианистов Мурада Адыгезалзаде и Фархада Бадалбейли под аккомпанемент Академического симфонического оркестра под управлением дирижера Эйюба Кулиева: 23 апреля они сыграют Симфонические гравюры «Дон Кихот» Кары Караева, Концерт на арабские темы для фортепиано с оркестром Фикрета Амирова в соавторстве с Эльмирой Назировой. Завершит вечер Сюита №2 для двух фортепиано Сергея Рахманинова и «Итальянское каприччио» Петра Чайковского.
Николай Луганский
Цикл «Великие премьеры» откроется 7 апреля сочинениями, премьера которых в свое время прошла в Большом зале филармонии. 19 апреля в исполнении Академический симфонический оркестр под управлением дирижера коллектива Владимира Альтшулера прозвучат увертюра Михаила Глинки «Воспоминание о летней ночи в Мадриде» и Третий фортепианный концерт Сергея Прокофьева — сольную партию исполнит известный петербургский пианист Николай Мажара. Во втором отделении — Пятая симфония Дмитрия Шостаковича. 27 апреля на сцене филармонии пройдет концерт из абонемента «Мастер и Маргарита» — прозвучат «Страсти по Иоанну» Иоганна Баха в исполнении Камерного оркестра Заслуженного коллектива России и Хора Петербургской консерватории под управлением известного немецкого дирижера Лео Кремера. Солисты — сопрано Александра Репина и тенор Егор Семенков. Фрагменты романа прочтет народный артист России Николай Мартон.
Александр Рудин
В заключении апрельской программы прозвучит Реквием — культовое сочинение Джузеппе Верди 16 апреля представят старейший в стране академический симфонический оркестр, Хор академической капеллы и солисты Жанна Домбровская, Екатерина Сергеева, Александр Тимченко, Илья Банник. 22 апреля в рамках абонемента «Классика. Новое» гости филармонии смогут услышать японского композитора XX века Тору Такемицу.
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