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Музыка

Исследование: за последние 50 лет песни стали более негативными

К такому выводу пришла команда европейских ученых. Также, они пришли к выводу о том, что в период с 1980 по 2020 год тексты популярных треков стали более простыми, эгоистичными и злыми.

Ollyy/shutterstock

В своем исследовании ученые проанализировали более 12 тысяч песен на английском языке. Композиции подбирались в разных жанрах, таких как рэп, кантри, R&B и рок. Авторов работы интересовало, как меняется содержание песен и какие ценности в них отражаются.

Анализ показал, что в течение 40 лет музыканты стали реже петь о позитивных темах. Увеличилась доля композиций, посвященных негативным эмоциям, в том числе грусти и гневу. Более распространенными стали повторы строк, а также местоимения «я» и «мой». Самым «злым» жанром исследователи назвали рэп.

Исследователи также отметили еще несколько трендов. Так, выросла важность первых 10–15 секунд песни: они решают, переключится ли слушатель на другой трек. Кроме того, люди стали чаще слушать музыку в фоновом режиме, из-за чего повысилась узнаваемость и популярность композиций с большим количеством повторов и упрощенным содержанием.

Проверить утверждения предлагаем на песнях, которые есть в нашей подборке новинок. Там есть все, от King Krule и Mount Kimbie до группы «Кино» и Джастина Тимберлейка.

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