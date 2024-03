Воссоединение King Krule и Mount Kimbie, группа «Кино» и Джастин Тимберлейк: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

Justin Timberlake — «Everything I Thought It Was»

Как предыдущая пластинка Джастина «Man of the Woods» 2018 года была данью уважения семье и корням, так и свежая «Everything I Thought It Was» является своего рода возвращением домой. В прямом и переносном-музыкальном смыслах.

Открывающая альбом композиция «Memphis» — размышления о родном городе и том, как трудно им гордиться. Напитанная электро-R&B-саундом «HIP» отправляет во времена «FutureSex/LoveSounds», а «F****n' Up the Disco» выдает современную версию «Rock Your Body» c дебютника «Justified».