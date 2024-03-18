Воссоединение King Krule и Mount Kimbie, группа «Кино» и Джастин Тимберлейк: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

«Самое большое простое число» — «Милый друг, ничего не бойся»

В новый-старый мини-альбом самой веселой и умной инди-группы страны вошли четыре песни разных этапов творчества: «Злой» с пластинки «Наверное, точно» (2019), «Рождество» («СБПЧ оркестр», 2008), «Прах» («Все равно», 2020) и «Тайна» («Мы — огромное животное, и мы вас всех съедим!», 2016).

Новое звучание — результат коллаборации музыкантов с вокальным ансамблем современной академической музыки N’Caged. Вместе они исполнили песни в аранжировке композитора Владимира Горлинского: почти все в этой записи сделано при помощи голоса.