Воссоединение King Krule и Mount Kimbie, группа «Кино» и Джастин Тимберлейк: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

Джастин Тимберлейк возвращается на родину и в свою музыкальную золотую эру, шведы Yung Lean и Bladee наконец-то не просто фитуют, а полноценно работают вместе (и передают привет из 2007 года!), музыканты «Кино» перезаписывают альбом «Это не любовь» под руководством сына Виктора Цоя, новая солистка Cream Soda указывает на красные флаги в рамках сольного проекта Afelia, а самая веселая и умная инди-группа страны «Самое большое простое число» призывает: «Милый друг, ничего не бойся». Рассказываем об этих и других свежих пластинках и синглах прошедших семи дней — традиционно в понедельник, чтобы настроиться на рабочую неделю.
«Самое большое простое число» — «Милый друг, ничего не бойся»
В новый-старый мини-альбом самой веселой и умной инди-группы страны вошли четыре песни разных этапов творчества: «Злой» с пластинки «Наверное, точно» (2019), «Рождество» («СБПЧ оркестр», 2008), «Прах» («Все равно», 2020) и «Тайна» («Мы — огромное животное, и мы вас всех съедим!», 2016).
Новое звучание — результат коллаборации музыкантов с вокальным ансамблем современной академической музыки N’Caged. Вместе они исполнили песни в аранжировке композитора Владимира Горлинского: почти все в этой записи сделано при помощи голоса.
Justin Timberlake — «Everything I Thought It Was»
Как предыдущая пластинка Джастина «Man of the Woods» 2018 года была данью уважения семье и корням, так и свежая «Everything I Thought It Was» является своего рода возвращением домой. В прямом и переносном-музыкальном смыслах.
Открывающая альбом композиция «Memphis» — размышления о родном городе и том, как трудно им гордиться. Напитанная электро-R&B-саундом «HIP» отправляет во времена «FutureSex/LoveSounds», а «F****n' Up the Disco» выдает современную версию «Rock Your Body» c дебютника «Justified».
«Кино» — «Это не любовь»
Все новое — хорошо забытое старое, а в данном случае незабываемое и даже незыблемое. Группа «Кино» перевыпустила четвертый студийный альбом 1985 года — и теперь «Я объявляю свой дом», «Весна», «Дети проходных дворов» и другие песни «получили звук, которого на самом деле достойны».
Голос Виктора Цоя остался нетронутым, только весь инструментал на пластинке был записан заново — музыкантами группы «Кино» Юрием Каспаряном, Александром Титовым и Игорем Тихомировым, а также Олегом Шунцовым и Дмитрием Кежватовым. «Получилось даже лучше, чем мы думали, все богатство музыки раскрылось только в процессе записи», — отметил сын Виктора Цоя Александр.
Four Tet — «Three»
После выпуска двух сольных альбомов в 2020 году британский электронный музыкант Кирен Хебден сотрудничал со Skrillex, Fred Again… и другими корифеями жанра. Вернувшись к сольной деятельности, он на своей 12-й по счету пластинке Four Tet ловко сочетает практически все музыкальные стили, в которых работал на протяжении многих лет: здесь и брейкбит («Storm Crystals»), и хаус («Daydream Repeat»), и минимал-техно на «31 Bloom» — по мнению критиков, самом сильном треке альбома.
Yung Lean & Bladee — «Psykos»
Хотите верьте, хотите нет, но это первый совместный альбом приятелей, соратников и важных представителей шведской сцены Yung Lean и Bladee, которые до его выхода частенько фитовали. Восьмитрековый «Psykos», спродюсированный Palmistry и Silent$ky, не был анонсирован и стал сюрпризом: в рамках депрессивной, почти эмо-пластинки (клип на «Golden God» будто передает привет из 2007-го!) музыканты размышляют о хаосе жизни и неминуемости смерти, одиночестве, бегстве от реальности и эскапизме.
Mount Kimbie — «Empty and Silent» (feat. King Krule)
Доминик Мейкер и Кай Кампос из Mount Kimbie и King Krule снова собрались вместе для новой песни — «Empty and Silent» появится на грядущем альбоме дуэта «The Sunset Violent», который выйдет 5 апреля. Вернее, уже не дуэта: пластинка станет первой полноформатный работой расширенного состава Mount Kimbie — в конце 2023 года к музыкантами присоединились Андре Баленси-Беарн и Марк Пелл.
Записывать «The Sunset Violent» британцы отправились в США — в калифорнийский район Юкка-Вэлли, в котором якобы множество раз наблюдали НЛО. Так что нас ждет релиз, вдохновленный «сюрреалистическим пейзажем пустыни»!
Afelia — «Мир панических атак»
Алиса Стяжкова не только поет в группе Cream Soda, но и развивает сольную карьеру — в рамках проекта Afelia в 2023 году она выпустила альбом «Такие дела», а до этого плеяду синглов. Ее новый трек «Мир панических атак» посвящен личной истории о токсичных отношениях, в которых всегда надо суметь сделать выбор в пользу себя. За продакшн отвечал саунд-продюсер OSA, за плечами которого звук для Saluki, Хаски, OG Buda и ANIKV.
«В начале 2021 года я буквально полгода жила в панических атаках после полугодовых абьюзивных отношений. Я понимаю, как сложно из такого выходить, как сложно посмотреть на отношения со стороны и как сложно поверить, что бывает по-другому. Так как этот опыт далеко позади, я пережила его, осознала и приняла, смотрю на него с улыбкой и иногда даже со смехом, вспоминая, насколько были абсурдные ситуации», — говорит Алиса.
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