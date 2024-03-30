Российские исполнители записали трибьют-альбом с песнями Муслима Магомаева

Стихотворение, также вошедшее в проект, читает Фёдор Бондарчук. Организатором записи альбома выступила VK Музыка. «Слушая этот альбом, люди будут тратить самое ценное — свое время, конвертируя его в деньги благодаря стриминговым платформам. Все доходы от прослушивания будут направлены пострадавшим», — отметили в пресс-службе VK.

В сборник вошли 12 композиций, в том числе самая известная песня «Луч солнца золотого». Трек в исполнении рэпера Басты, MONA, коллектива «Три дня дождя» и Владимира Преснякова 29 марта входит в десятку самых популярных треков в VK Музыке и Яндекс Музыке одновременно. Кроме того, в топ вошли «Рапсодия любви» от MACAN и SCIRENA и «Синяя вечность» в версии Navai.

Если вы тоже хотите помочь пострадавшим в теракте, то мы собрали для вас специальный материал из основных инициатив.