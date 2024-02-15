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Алексей Гориболь сыграет 10 прелюдий из фортепианного цикла Леонида Десятникова на вечере-посвящении композитору

Его дополнит показ фильма «Ленечка» — тонкого документального портрета, снятого режиссером Ренатой Джало и отмеченного дипломом фестиваля «Послание к человеку».

Леонид Десятников

Леонид Десятников

Леонид Десятников (1955) учился у музыковеда Игоря Дубинина,  пианистки Людмилы Шукайло и композитора Валентина Бибика, а позже поступил в Ленинградскую консерваторию — по классу композиции у профессора Бориса Арапова и классу инструментовки у профессора Бориса Тищенко. В 1987 году состоялась первая аудиозапись и телевизионная съемка молодого композитора для Центрального телевидения, инициатором которой была редактор Главной редакции музыкальных программ Елена Карпова. В 2003 году Десятников получил госпремию за работу над спектаклем «Ревизор» для Александринского театра, а в 2009-2010-х был музыкальным руководителем Большого театра.

Почему Леонид Десятников — важнейший композитор современности?

Алексей Гориболь

Алексей Гориболь

Основные сочинения Леонида Десятникова — опера «Дети Розенталя» и камерная опера «Бедная Лиза», балеты «Утраченные иллюзии» и «Opera», кантата на стихи Державина «Дар» и «Любовь и жизнь поэта», вокальный цикл на стихи Хармса и Олейникова, «Свинцовое эхо» для голосов и инструментов на стихи Хопкинса, а также симфония для хора, солистов и оркестра «The Rite of Winter 1949». На концерте-посвящении в ДК Рассвет, который состоится 16 февраля, пианист Алексей Гориболь исполнит 10 прелюдий из фортепианного цикла Десятникова «Буковинские песни» и три классических сочинения из канона его киномузыки — пьесы из фильмов «Подмосковные вечера», «Москва» и «Мания Жизели», которые будут сопровождаться кинопроекцией.

Пианист Алексей Гориболь: «Мне просто очень повезло — я с детства был в театре»

Во второй части программы будет показан фильм «Ленечка» (2023) — тонкий документальный портрет композитора, снятый режиссером Ренатой Джало и отмеченный дипломом фестиваля «Послание к человеку». После показа состоится разговор о фигуре и творчестве композитора с участием Алексея Гориболя и Ренаты Джало.

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Алексей Гориболь, Леонид Десятников

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