Алексей Гориболь сыграет 10 прелюдий из фортепианного цикла Леонида Десятникова на вечере-посвящении композитору

Основные сочинения Леонида Десятникова — опера «Дети Розенталя» и камерная опера «Бедная Лиза», балеты «Утраченные иллюзии» и «Opera», кантата на стихи Державина «Дар» и «Любовь и жизнь поэта», вокальный цикл на стихи Хармса и Олейникова, «Свинцовое эхо» для голосов и инструментов на стихи Хопкинса, а также симфония для хора, солистов и оркестра «The Rite of Winter 1949». На концерте-посвящении в ДК Рассвет, который состоится 16 февраля, пианист Алексей Гориболь исполнит 10 прелюдий из фортепианного цикла Десятникова «Буковинские песни» и три классических сочинения из канона его киномузыки — пьесы из фильмов «Подмосковные вечера», «Москва» и «Мания Жизели», которые будут сопровождаться кинопроекцией.

Во второй части программы будет показан фильм «Ленечка» (2023) — тонкий документальный портрет композитора, снятый режиссером Ренатой Джало и отмеченный дипломом фестиваля «Послание к человеку». После показа состоится разговор о фигуре и творчестве композитора с участием Алексея Гориболя и Ренаты Джало.

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