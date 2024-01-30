Концерты-посвящения Мейерхольду, Шаляпину и Ахматовой пройдут в Мариинском театре

9 февраля, в день рождения Всеволода Мейерхольда, на исторической сцене Мариинского театра пройдет опера «Дон Жуан» Моцарта — как напоминание о легендарном спектакле Мейерхольда по пьесе Мольера, премьера которого состоялась в 1910 году на сцене Александринского театра. Одна из самых знаменитых опер Моцарта написана на либретто Лоренцо да Понте и уже более 200 лет не исчезает из репертуара театров мира.

13 февраля в Концертном зале Мариинского театра состоится концерт-посвящение Федору Шаляпину. Имя знаменитого русского баса тесно вплетено в историю театра и неразрывно с ним связано. Концерт продолжит пышные чествования прошлого года, приуроченные к 150-летию великого артиста. А концерт 19 февраля будет посвящен Анне Ахматовой и 135-летию со дня ее рождения. Вечер пройдет при участии ярких солистов оперы и Симфонического оркестра Мариинского театра.

Февральскую афишу чествования Александра Пушкина и Модеста Мусоргского дополнят оперы «Евгений Онегин» 12 февраля и «Хованщина» 21 февраля. В насыщенную программу фестиваля Римского-Корсакова в феврале войдут оперы «Садко» (14 февраля), «Псковитянка» (18 февраля) и «Майская ночь» (28 февраля). Под конец календарной зимы с гастролями в Петербург приедет Большой театр — вместе с «Царской невестой», которую покажут 27, 28 и 29 февраля на исторической сцене Мариинского театра.

12+