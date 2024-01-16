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Музыка

Большой едет в Мариинский! Театр представит в Петербурге оперу «Царская невеста»

Произведение стало девятой оперой Николая Римского-Корсакова и его третьим обращением к исторической драматургии Льва Мея. Первой была «Псковитянка», а за год до «Царской невесты» появилась «Боярыня Вера Шелога». «Гениальное музыкальное воплощение этих сюжетов, созданное Римским-Корсаковым, позволило обессмертить пьесы Мея», — отмечают в Мариинском.

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Дамира Юсупова для Большого театра России

В Большом театре «Царская невеста» была впервые поставлена в 1916 году. В 1955-м был создан спектакль, ставший последней работой выдающегося театрального художника Федора Федоровского. Именно его монументальные исторические декорации, ставшие классикой «большого стиля», были воссозданы в 2014 году под руководством сценографа Альоны Пикаловой — они украшают нынешнюю постановку Большого театра. Режиссер возобновления — Юлия Певзнер, художник по костюмам — Елена Зайцева, музыкальный руководитель — Геннадий Рождественский.

Сюжет оперы основан на подлинной судьбе третьей супруги Ивана Грозного Марфы Собакиной, умершей через две недели после свадьбы. Однако опера не претендует на историческую достоверность. «Драматург, а вслед за ним и композитор рисуют яркие характеры, давая собственные мотивировки поступкам главных героев», — говорят об опере в Мариинском театре.

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Дамира Юсупова для Большого театра России
Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Дамира Юсупова для Большого театра России

Показы оперы «Царская невеста» пройдут 27, 28 и 29 февраля в рамках масштабного совместного фестиваля Большого и Мариинского театров, приуроченного к 180-летнему юбилею со дня рождения Николая Римского-Корсакова. В его рамках Мариинский покажет на сцене Большого «Псковитянку» с прологом «Боярыня Вера Шелога» (23 февраля), «Ночь перед Рождеством» (24 февраля) и «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (25 февраля). За дирижерским пультом всех опер — Валерий Гергиев.

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