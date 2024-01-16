Большой едет в Мариинский! Театр представит в Петербурге оперу «Царская невеста»

В Большом театре «Царская невеста» была впервые поставлена в 1916 году. В 1955-м был создан спектакль, ставший последней работой выдающегося театрального художника Федора Федоровского. Именно его монументальные исторические декорации, ставшие классикой «большого стиля», были воссозданы в 2014 году под руководством сценографа Альоны Пикаловой — они украшают нынешнюю постановку Большого театра. Режиссер возобновления — Юлия Певзнер, художник по костюмам — Елена Зайцева, музыкальный руководитель — Геннадий Рождественский.

Сюжет оперы основан на подлинной судьбе третьей супруги Ивана Грозного Марфы Собакиной, умершей через две недели после свадьбы. Однако опера не претендует на историческую достоверность. «Драматург, а вслед за ним и композитор рисуют яркие характеры, давая собственные мотивировки поступкам главных героев», — говорят об опере в Мариинском театре.