Кассета, IDLES и Green Day: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

Green Day — «Saviors»

14-й альбом Green Day вышел спустя 20 лет после «American Idiot» — гневной реакции на политический устрой Америки на пороге нового века. Сейчас фронтмену Билли Джо Армстронгу уже за 50, но это не мешает ему брызгать слюной и гнуть свою линию, обличая уже современные проблемы. Он не жалеет слов в открывающей альбом песне «The American Dream Is Killing Me», осуждая бум теорий заговора в стране и рисуя мрачный портрет современной жизни в США, осуждает думскроллинг в «Suzie Chapstick» и говорит о проблеме шуттингов в «Living in the '20s».