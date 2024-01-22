Кассета, IDLES и Green Day: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

Playboi Carti подогревает интерес к новому альбому, на который возлагают большие надежды, Кассета делится секретом хорошего семейного застолья, «Буерак» начинают отмечать свое 10-летие, Pharaoh наступает на пятки Shortparis и АИГЕЛ, а Билли Джо Армстронг по-прежнему обличает проблемы современности. «Собака.ru» рассказывает об этих и других свежих альбомах и синглах, которые вышли на прошлой неделе — как обычно в понедельник, чтобы провести начало рабочей недели с музыкой.
Green Day — «Saviors»
14-й альбом Green Day вышел спустя 20 лет после «American Idiot» — гневной реакции на политический устрой Америки на пороге нового века. Сейчас фронтмену Билли Джо Армстронгу уже за 50, но это не мешает ему брызгать слюной и гнуть свою линию, обличая уже современные проблемы. Он не жалеет слов в открывающей альбом песне «The American Dream Is Killing Me», осуждая бум теорий заговора в стране и рисуя мрачный портрет современной жизни в США, осуждает думскроллинг в «Suzie Chapstick» и говорит о проблеме шуттингов в «Living in the '20s».
«Saviors — это приглашение в мозги Green Day, наш коллективный дух как группы, а также понимание дружбы, культуры и наследия последних 30 с лишним лет. Это грубо и эмоционально. Смешно и тревожно. Это смех от боли и плач от счастья — такого рода запись. Честность и уязвимость».
IDLES — «Gift Horse»
Британцы IDLES готовятся выпустить свой пятый альбом «Tangk», релиз которого назначен на 16 февраля. Их предыдущая пластинка «Crawler» 2021 года, получившая номинацию на «Грэмми» в категории «Лучший рок-альбом», была отмечена общей мрачностью и отклонялась от пост-панка в сторону электроники и фри-джаза. Теперь IDLES вновь взяли курс на «заразительность». Сингл «Gift Horse» — последняя весточка грядущего альбома — агрессивный и яростный, построенный на мускулинных и металлических рифах, призывающий быть смелее. Таким зубодробительным, как обещает фронтмен группы Джо Талбот, и будет «Tangk».
«Когда я начинал этот альбом, я сказал [Марку] Боуэну: "Я хочу заставить людей танцевать, я хочу, чтобы люди почувствовали любовь, которая нужна мне в жизни, я хочу заставить людей двигаться, я хочу, чтобы наша музыка снова была заразительной — и я хочу, чтобы она была заразительной таким образом, чтобы люди чувствовали, а не думали. Я хочу снова почувствовать себя частью чего-то электрического"».
EKKSTACY — EKKSTACY
Второй по счету альбом 21-летнего музыканта из Ванкувера олицетворяет то, почему он так любим своей армией онлайн-поклонников. Это беззаботный и одновременно колкий, легкий и задористый, полный гимнов молодости альбом, на котором EKKSTACY уверенно миксует альтернативный и гаражный рок, лоуфай и SoundCloud-рэп, на выходе получая нечто самобытное, увлекательное и уникальное.
Khruangbin — «A Love International»
Трио из Хьюстона смешивает в своей музыке классический соул, даб, рок и психоделику, а каждый свой новый альбом обращается к различной национальной музыке. Их дебютный «The Universe Smiles Upon You» 2015 года опирался на тайскую музыку 1960-х, во втором, «Con Todo el Mundo» 2018-го, прослеживалось влияние Испании и Ближнего Востока. Теперь музыканты готовятся выпустить «A La Sala» — первую полностью сольную и инструментальную пластинку в духе калифорнийского серфа, которая выйдет 5 апреля.
Playboi Carti — «EvilJ0rdan»
Самый свежий трек в череде новых релизов рэпера продолжает подогревать интерес к новому альбому: «I Am Music» может выйти уже в этом году и стать первым за почти четыре года полноформатным релизом. Новое звучание Playboi Carti отходит от эстетики вампа, правящей на предыдущей пластинке «Whole Lotta Red» 2020 года, а на сам альбом уже сейчас возлагают большие надежды. «После падения жанра в чартах в 2023 году Карти сможет развеять все разговоры о том, что рэп якобы утратил влияние в мейнстриме», — пишет Rolling Stone.
Кассета — «Скопирую тебя»
В 2023 году мы не могли остановиться под трек «Кино», выпущенный музыкантом и стрит-артистом Кассетой вместе с The Dawless — дуэтом Рамиля Goddeem и саундпродюсера Сергей Gol’d. В 2024-м Кассета — уже резидент «Профсоюза электронных музыкантов», запущенного лейблами Gazgolder и system108 в целях «объединить создателей электронной музыки любых жанров», — закрепляет результат гипнотическим электро-синглом «Скопирую тебя». Кассета впитал в себя лучшее от корифеев сцены и становится уверенным их конкурентом: в его арсенале заедающие кричалки в духе Locked Club и грамотная танцевальная электроника в стиле ЛАУД. Предрекаем успех на танцполах всех мастей!
Буерак — «Б9»
Сибирякам «Буерак» исполняется 10 лет, поэтому Артем Черепанов и Александр Макеев решили весь год двигаться в олдскульном направлении — с отсылками к старому творчеству. Их новый сингл «Б9» — небрежная и ироничная пост-панковская ода пенному для «сильных духом и телом людей, кто способен выдержать минимум одну банку напитка». Чтобы у всех «свело олдскулы», музыканты отправятся в тур, который стартует 11 апреля в Перми и завершится в мае большими сольниками в Петербурге (17 мая) и Москве (19 мая). «Музыка меняется, приходят новые тренды, сменяются настроения в обществе. Люди принимают решения, меняющие их жизнь в лучшую или худшую сторону. И всегда — где-то рядом, бок о бок, — рядом с вами идет музыка «Буерак». 10 лет — это огромный срок в рамках современной музыки, мы его выдержали и готовы на большее».
Pharaoh — «Цвет золота»
Shortparis и АИГЕЛ, давно ставшим главными по саундтрекам к отечественным кинопроектам, наступают на пятки: Pharaoh записал заглавную композицию к сериалу «Прелесть» — драме о кровавой борьбе за деньги и власть в провинциальном городке с Федором Федотовым, Олегом Меншиковым и Филиппом Янковским. Лидеру Dead Dynasty откликнулся сценарий — и рэпер «вдохновился идеей рассказать, как человек сражается за свою любовь и душу в граде обстоятельств и испытаний». Поэтому лейтмотив «Цвета золота» — эмоция «новозаветной любви»: всеобъемлющей и поглощающей любое зло.
Poёt — «Пламя»
До своего сольного дебюта музыкант Киран Куртис из Оклахомы делал треки с DJ Smash и даже оброс слухами о внеземном происхождении из-за необычной внешности. Теперь он переехал в Россию, обрел собственный звук и выпустил сингл «Пламя» о влюбленности, экранизированный командой максимум: продюсировал съемку Рома Мальбэк, а режиссировал Никита Вильчинский, снимавший видео для OG Buda и Инстасамки.
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