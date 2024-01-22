Кассета, IDLES и Green Day: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

Буерак — «Б9»

Сибирякам «Буерак» исполняется 10 лет, поэтому Артем Черепанов и Александр Макеев решили весь год двигаться в олдскульном направлении — с отсылками к старому творчеству. Их новый сингл «Б9» — небрежная и ироничная пост-панковская ода пенному для «сильных духом и телом людей, кто способен выдержать минимум одну банку напитка». Чтобы у всех «свело олдскулы», музыканты отправятся в тур, который стартует 11 апреля в Перми и завершится в мае большими сольниками в Петербурге (17 мая) и Москве (19 мая). «Музыка меняется, приходят новые тренды, сменяются настроения в обществе. Люди принимают решения, меняющие их жизнь в лучшую или худшую сторону. И всегда — где-то рядом, бок о бок, — рядом с вами идет музыка «Буерак». 10 лет — это огромный срок в рамках современной музыки, мы его выдержали и готовы на большее».